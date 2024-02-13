Более 3 млрд за три года похитили сотрудники сферы образования Туркестанской области

Сфера образования Туркестанской области оказалась в антирейтинге по сумме хищений.

В список попали также Алматинская, Кызылординская, Актюбинская области, область Жетысу и город Алматы. Об этом рассказали в антикоре. Только в двух районах Туркестанской области работники Шардаринского и Сарыагашского отделов образования за три года похитили 3 млрд 700 миллионов тенге. Ведётся следствие.

«В ходе проведения Антикоррупционной службой внешнего анализа коррупционных рисков в сфере образования вскрыты устойчивые преступные схемы, связанные с хищением средств из фонда оплаты труда:

1) работникам начислялась зарплата намного больше, чем положено по его должности;

2) зарплату переводили лицам, которые официально не числились в учреждениях образования;

3) начисляли зарплату на карт-счета сотрудника, а в платежных документах указывали данные другого лица;

4) дублировали переводы денежных средств на одно и то же лицо несколько раз;

5) перечисляли деньги «мертвым душам» — родственникам и близким», — говорит Арман Тлеукенов, официальный представитель государственного агентства по противодействию коррупции.

Бухгалтеры пользовались отсутствием интеграции между школьными системами бухучета, национальной образовательной базой данных и системой «Казначейство-клиент». Они вручную вносили корректировки в платежные документы и воровали бюджетные деньги.

За год антикоррупционной службой в сфере образования зарегистрировано 192 уголовных дела. Ущерб составил свыше 13 млрд тенге.