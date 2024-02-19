Магазин «GRAMAD» открыл 22-ую точку продаж

В Шымкенте открылся 22-ой магазин торговой сети «GRAMAD». Для клиентов большой ассортимент продуктов питания, товаров для дома — и все это по оптимальным ценам.

Крупы, макароны, хлеб и многое другое. «GRAMAD» нацелен, чтобы торговля была не только выгодной, но и полезной для горожан. Открыли в магазине и свою пекарню кондитерскую, здесь свежая выпечка, кофе и разные напитки. Да и детей на время покупок можно оставить под присмотром.

«У нас большой ассортимент товаров, где каждый желающий может приобрести продукты питания по доступным ценам. Мы работаем для вас», — говорит Марат Ыстыбаев, директор отдела развития и маркетинга ТС «GRAMAD»

22-ой магазин «GRAMAD» находится по адресу, г Шымкент, ул.Шокана Уалиханова, зд.213/12