Массовая драка с участием 60 человек произошла в Шымкенте

По данным полиции драка произошла 3 февраля около 02:00 ночи в ночном клубе «Пандора», передает OTYRAR.

Ссора между посетителями переросла в драку, в результате которой один гражданин получил ножевое ранение.

«Около 60 человек были доставлены в полицию и все они были допрошены. Зарегистрировано уголовное дело, ведется досудебное расследование»,-говорится в официальном сообщении.

Владельцы и арендаторы ночного клуба в целях предотвращения преступности будут усиливать меры безопасности, устанавливать камеры видеонаблюдения, проводить «фейс-мониторинг» посетителей и использовать услуги частных охранных агентств.