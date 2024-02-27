на 5 лет осудили экс-начальника районного отдела криминальной полиции Шымкента

В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении экс-полицейского.

Бывшего начальника отдела криминальной полиции Абайского района обвиняют в «покушение на мошенничество, в крупном размере, лицом уполномоченным на выполнение государственных функций», «подстрекательстве к даче взятки в значительном размере», «превышении должностных полномочий, в целях извлечения выгод для себя и других лиц» и «краже в особо крупном размере».

В суде установлено, что подсудимый являясь начальником отдела криминальной полиции Абайского районного управления Департамента полиции 11 октября 2022 года превысив свои должностные полномочия, в целях извлечения выгод для себя и других, в группе лиц по предварительному сговору во время перевозки изъятой в ходе оперативных мероприятиях жидкости «феррола», предназначенного для медицинских целей, тайно похитили его часть весом 1 470 килограмм, причинив потерпевшему А. материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 85 443 750 тенге. Это, как выяснилось, не единственное его преступление.

«Кроме того, М. являясь начальником отдела криминальной полиции Абайского районного управления Департамента полиции города Шымкента 25 декабря 2022 года путем подстрекательства взяткодателя К. к даче взятки в значительном рамере, для применения в отношении нее приговора суда не связанного с лишением свободы, обманным путем завладел ее денежными средствами в сумме 2 000 000 тенге, но довести свой преступный умысел не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам»,- заверили в суде Шымкента.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, потерпевших, вещественными доказательствами, заключением судебной экспертизы и другими доказательствами собранными по делу. Однако, подсудимый и сторона защиты не признали вину в полном объеме и просили принять оправдательный приговор.

«Прокурор просил М. признать виновным по всем статьям предъявленным в обвинении и окончательно назначить 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах. При назначении наказания М. суд учел смягчающее обстоятельство в виде наличия у него малолетних детей, а отягчающим обстоятельством признал совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую профессиональную клятву. Приговором суда М. был признан виновным в совершении преступлений предусмотренных ст.24 ч.3 — ст.190 ч.3 п.2, ст.28 ч.4 — ст.367 ч.2, ст.362 ч.4 п.3 и ст.188 ч.4 п.3 УК и ему окончательно назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью пожизненно»,- сообщили в суде. Приговор суда не вступил в законную силу.