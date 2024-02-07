Налогам тут не место

Чудес не бывает: есть только кумулятивный эффект, в итоге приводящий к феноменальным или катастрофическим результатам в любой области жизнедеятельности человека — от похудения до построения Сингапурского чуда.

С наступлением Нового Казахстана и массового прихода нового поколения молодых руководителей, во многих сферах начались резкие реформы, но львиная доля из которых закончится ничем, так как чаще преследуется эффектность, а не эффективность. «Если бы молодость знала, если бы старость могла», — в этом и кроется проблема нового поколения руководителей, грабли на которые наступят все, кто слишком быстро взлетел, потому что неосознанно верят, что развитие возможно революционным способом. Вдобавок ситуация усугубляется, когда противопоставляют старое и новое, и человек сам не замечая, начинает видеть все в черно-белых тонах, и в большинстве случаев пытаясь что-то изменить, выплескивает ребенка вместе с грязной водой.

Данный подход особо остро встал после январских событий, в эйфории, молодые политики, вдохновленные теоретическими знаниями и взирающие на все старое, как на зло подлежащее обязательному демонтированию, а все новое — как добро подлежащее обязательному возведению, неминуемо впадут в процесс реформ ради реформ, и в этой деятельности, без конкретной цели в голове, подводные силы коррупции сформируют систему под ее нужды, и повторится всё, как встарь.

В конце жизни у нас останутся лишь человеческие отношения и Родина; все остальное у нас отнимет время. Если это будет помнить каждый, на всех этапах жизни, то будет совершать меньше неисправимых ошибок.

Нужно начинать с двух вещей, первое, руководителям всех звеньев перестать воспринимать процессы через призму «старое и новое», и начать смотреть на них как на «эффективное и неэффективное», «приводящее к цели или отдаляющее от нее». Тогда не будет нарушена передача опыта от предыдущих руководителей к новым, развитие вернется в эволюционное русло. Второе — поставить четкую понятную цель, и разбить путь к ней на более мелкие задачи. Нет ничего более разрушительного для любого процесса, чем потеря цели.

В недавней речи К.К. Токаев сказал: «Наша основная задача — обеспечить благоприятный бизнес — и инвестиционный климат в стране, а не держать предпринимателей на коротком поводке.» Эта цель достижима; нужны истинно функционирующие судебная и налоговая система. Одна гарантирует справедливость, вторая стимулирует развитие нужных областей. Можно начать перемены с более гибкой системы — налоговой.

Налоговая система не должна быть врагом для бизнеса, при любых нововведениях в сторону их увеличения, нужно учитывать реалии жизни. Львиную долю нынешней экономики Казахстана составляет бизнес «купи-продай», который в последние годы еще более усугубился в связи с российскими санкциями. Данный вид бизнеса не требует многолетних рискованных инвестиций, и не только не генерирует большое количество рабочих мест, но и не нуждается в постоянном повышении квалификации кадров. Деньги, знания и опыт оседают на зарубежных производствах, не принося пользы для занятости и развития населения Казахстана.

И если мы будем ориентировать логику налогообложения на сиюминутное пополнение казны, не имея точной картины в голове, чего мы хотим добиться в конечном итоге ,мы невольно будем строить модели налогообложения, которые будут адаптированы под фирмы, занимающиеся импортом-экспортом, которым не составит труда уйти в тень и заняться контрабандой, порождая коррупцию. Что приобретает в этом случае Казахстан? С легальных фирм — имеет налоги, с арестованных — товары, с подпольных — взятки. Ни в одном из сценариев нет развития общества и нужды в обучении высококлассных специалистов.

В данной погоне за пополнением мы можем забыть о самых важных артериях жизни любого государства, малый и средний бизнес. Точнее бизнесы, ориентированные на производство товаров и предоставлении услуг. Бизнесы, где прежде чем предприниматель увидит доход, проходит 2-3 года инвестиционной фазы, стрессовой борьбы за покупателя, работа над конкурентноспособным продуктом, в условиях беспрерывной инфляции, заоблачных годовых ставок кредитов и сложности поиска кадров — все это без гарантии на успех.

Почему производственный бизнес важен для нашей экономики?

Успех любого (не тендерного) бизнеса опирается на кадры: чем они компетентнее, тем продукт или услуга конкурентоспособнее. Но для производства чего-либо, необходимо выстроить эффективное взаимодействие внутри предприятия, создать благоприятные условия для узкоспециализированных специалистов, чтобы они могли сосредоточиться на совершенствовании своей области компетентности, не отвлекаясь ни на что. Такую среду создают высококлассные управленцы.

Что приобретает в этом случае Казахстан?

Работающая компания приносит налоги, местный продукт, рабочие места и способствует постоянному повышению квалификации кадров, что, в свою очередь, стимулирует учебные заведения к подготовке соответствующих специалистов.

Обанкротившаяся фирма оставляет после себя множество квалифицированных людей с опытом, которые пополняют рынок труда.

Этот процесс, если его не нарушать, неминуемо приведет к экономическому успеху всей страны — таков закон эволюции.

Налоговая политика должна быть простой, понятной , с минимальной административной нагрузкой, и направленной прежде всего на стимулирование роста предпринимательской деятельности, но это должно делаться с учетом реалий нашего рынка, не забывая об инфляции, кредитных ставках и тд., а не слепого копирования опыта других стран. Государство должно поощрять любую законную деятельность направленную на производство товаров и услуг, способствовать реинвестированию, а в первые годы существования бизнеса вообще освобождать от налогов. Послабление налоговой нагрузки на малый и средний бизнес никогда не приводила к негативным последствиям, а только к росту предпринимательской активности.

«Я уже говорил тебе: что такое безумие? Безумие — это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом, в надежде на изменение. Куда ни глянь, делают точно одно и то же, снова и снова, и снова, и снова. И думают: «Сейчас все изменится. Сейчас все будет иначе»

Может стоит попробовать что-то радикальное? Взять Сингапурскую модель налогообложения малого бизнеса, сделать ее в два раза либеральнее и внедрить в Казахстан на следующие 10 лет. Что мы с этого теряем?

Турисбеков Тимур, предприниматель.