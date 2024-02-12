Нурбек Бадыраков назначен главой Управления сельского хозяйства Туркестанской области

Об этом сообщают в акимате Туркестанской области.

Известно, что Нурбек Бадыраков родился 11 июня 1988 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Таразский государственный университет им.М. Х. Дулати и Казахстанский университет дружбы народов. Специальности: водные ресурсы и водопользование, юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2009 году статистиком в Управлении сельского хозяйства Южно-Казахстанской области. В 2010 году стал ведущим специалистом отдела переработки сельскохозяйственной продукции и внедрения новых технологий управления сельского хозяйства Южно-Казахстанской области.

С 2016 по 2017 годы трудился главным менеджером в департаменте анализа и развития деятельности ДЗО Национального управляющего холдинга «КазАгро», помощником депутата в Мажилисе Парламента РК, руководителем Южно-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета Государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, руководителем аппарата акима города Шымкент.

С июля 2018 по июль 2022 года работал руководителем Управления сельского хозяйства Туркестанской области. В 2022-2023 годах был акимом Ордабасинского района.