Подозреваемую в убийстве двоих детей в Туркестане задержали

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Тина Кудайберген
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Полицией  задержана подозреваемая в убийстве двух своих детей.

На ее розыск был ориентирован весь личный состав департамента полиции области, соседние регионы и мегаполисы. 

Проведены все необходимые следственно-оперативные мероприятия. 

В результате принятых мер оперативники задержали подозреваемую в одной из гостиниц  Шымкента. 

По факту убийства проводится расследование с целью установления всех обстоятельств. 

Назначены соответствующие экспертизы. 

Подозреваемая женщина арестована.

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