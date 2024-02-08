Подозреваемую в убийстве двоих детей в Туркестане задержали

Полицией задержана подозреваемая в убийстве двух своих детей.

На ее розыск был ориентирован весь личный состав департамента полиции области, соседние регионы и мегаполисы.

Проведены все необходимые следственно-оперативные мероприятия.

В результате принятых мер оперативники задержали подозреваемую в одной из гостиниц Шымкента.

По факту убийства проводится расследование с целью установления всех обстоятельств.

Назначены соответствующие экспертизы.

Подозреваемая женщина арестована.