Секреты весенней обрезки и прививки деревьев

Владельцам садов скоро предстоит работы не меньше, чем огородникам. Весна на носу. Впрочем, у нас зимы почти и не было. Но что впереди, непонятно. Февраль и март здесь, на юге Казахстана, горазды на сюрпризы: могут зацвести сады,

а может запуржить-заморозить.

Но в любую погоду садоводу есть чем заняться.

Одна из постоянных весенних процедур – санитарная обрезка деревьев. Она предполагает удаление ненужных побегов и веток: больных, засохших, растущих внутрь кроны. Работа эта непростая, орудовать приходится на высоте, а если крона запущена, то предстоит продираться сквозь ветки.

К обрезке нужно подойти основательно, подготовить надежную лестницу и садовый инструмент. Секатор, садовая пила, ножовка, нож должны быть острыми, чтобы делать гладкие срезы и меньше травмировать дерево. А также надо запастись составами для обработки спилов, срезов, обнаруженных ран и дезинфекции инструмента. А так как работать предстоит наверху, то подключайте помощника, который будет подавать все необходимое, или запаситесь сумкой с карманами, где все это будет расположено.

Когда все готово, предстоит выбрать подходящее время. Тут придется ознакомиться с прогнозом погоды, используя для лучшей достоверности несколько источников. Если ожидаются заморозки и морозы, то резать ничего не нужно, чтобы ткани срезов не подмерзали. Неподходящей будет и сырая, ветреная погода, когда раненые растения могут заразиться вредоносными спорами.

Лучшая температура для обрезки около 0 градусов, примерно ±1°С днем, а ночью не ниже −5°С. Но и затягивать с обрезкой тоже не надо, после начала сокодвижения деревья резать нежелательно.

Обязательное условие: нужно понимать, что резать. Конечно, надо удалить все больное и отмершее. А вот разрежать крону нужно со знанием дела, чтобы вместе с водой не выплеснуть «ребеночка». Здесь пригодятся следующие сведения.

Семечковые (яблони, груши, айва) плодоносят на коротких плодовых веточках, вырастающих на двухгодичных побегах. Это побеги, которые представляют собой молодые прутики без ответвлений со светло-оливковой корой, – молодой годичный прирост – и плодоносить в этом сезоне он не будет.

У косточковых (вишня, слива, черешня, алыча, абрикос, персик) как раз наоборот. Цвести и плодоносить будет именно молодой прирост (тонкие ответвления). Еще некоторые косточковые плодоносят на коротких букетных веточках, отходящих от ствола и крупных веток.

Опытные садоводы советуют не связываться с обрезкой верхушек. Стремление расти вверх заложено в дереве самой природой. Из почек, окружающих срез, обязательно «выстрелит» пучок мощных молодых побегов, с которыми потом тоже придется постоянно бороться.

Если все же было решено избавиться от стремительно растущей верхушки, то можно попробовать сделать ее плодовой веткой: согнуть и аккуратно закрепить растяжкой (не повреждая коры).

Когда обрезка проведена, не торопитесь с обработкой срезов, дайте им немного подсохнуть. Дело в том, что даже до начала сокодвижения в древесине присутствует влага, а к влажной поверхности замазки не прилипают. В результате образуется полость, теплая и уютная для бактерий, грибов и всякой вредной мелочи, которая тут же ее облюбует.

Так что приготовьтесь к тому, что через день-другой придется совершить восхождение по лестнице еще раз.

Еще одно условие, о котором нужно помнить. Никогда не бросайте работу по обрезке деревьев на полпути. Все больные ветки нужно удалить обязательно. Даже небольшая больная веточка может быть заражена, а зараза распространяется довольно быстро. В итоге через год вы можете потерять всю большую скелетную ветку. А как только болезнь доберется до ствола, то с деревом придется попрощаться.

О пользе прививок

Прививка полезна не только людям, но и деревьям. Она позволяет омолодить растение и получить хороший урожай наилучших сортов.

Зачем она нужна?

Прививка может решить множество задач. Главная – получение качественных сортовых саженцев. Именно таких привитых саженцев плодовых деревьев в современных питомниках большинство.

С помощью прививки вы можете сохранить любимые с детства сорта, которые нелегко найти сейчас. А вдруг вы скучаете по яблочкам из бабушкиного сада или не можете забыть вкус медовых персиков на участке старика-соседа. Несколько жизнеспособных веточек, взятых с тех самых деревьев и привитых на молодые стволы, смогут решить задачу и размножить любимые сорта.

Еще одно преимущество – прививка в одну крону нескольких сортов позволяет получать совершенно разные плоды и экономить место на участке, не сажая новых деревьев. К тому же тесное соседство на одном дереве способствует наилучшему перекрестному опылению и появлению многочисленных завязей.

Если во время обрезки вам пришлось удалить поврежденную часть плодового дерева, то с помощью прививки вы сможете вырастить полноценную замену. А при необходимости можно перепривить все скелетные ветви взрослого дерева.

А еще прививка решает проблему опыления двудомных растений. Например, если у вас уже растет женский экземпляр облепихи, и нет места для посадки мужского сорта-опылителя, то черенок «мальчика» можно привить в крону «девочки». Они прекрасно уживутся и дадут плоды.

Подготовьтесь к операции

Если вы задумали сделать прививку на дерево, то лучшее время – период начала сокодвижения, когда растение полно новых жизненных сил. Тщательно отберите родительское дерево и черенок. Для прививки выбирают близкородственные растения, но необязательно одного вида. Посмотрите таблицу совместимости растений и используйте ее в работе.

Если черенки для прививки не были заготовлены с осени, то сделать это можно непосредственно перед процедурой. Привой (прививаемые веточки) во время операции должны находиться в состоянии покоя: чтобы срастание прошло успешно, почки должны еще спать. А вот в подвое (растении, на которое будет прививаться черенок) должно начаться активное сокодвижение.

Для весенней прививки температура воздуха должна закрепиться на отметке не менее 10°С днем и 0°С ночью.

Справится даже неспециалист

Прививку можно проводить разными способами. Один из самых простых и быстрых – прививка в расщеп. Она подходит для яблони, груши, алычи, сливы и черешни.

Оптимальный диаметр подвоя – от 0,7 см, привоя (черенка) – 0,7-1,5 см.

Как же провести процедуру таким способом? Объясняем!

Ветвь подвоя укорачивают до 20-30 см от ствола.

Получившийся пенек по линии диаметра расщепляют на глубину 3-4 см и вставляют в него деревянный клин, чтобы края не соединились преждевременно.

Нижнюю часть привоя с двух сторон срезают клином под углом 45 градусов так, чтобы длина среза была равна 3-4 диаметрам черенка.

Затем вставляют его в расщеп так, чтобы 3-5 почек оказались выше среза, а боковая часть коры должна совпасть с корой подвоя.

Аккуратно извлекают клин, место соединения обвязывают, а открытые места древесины замазывают садовым варом.

Яна Котт