Из записок дачницы

Наша землячка Галия Турсуметова – прирожденный садовод-огородница. Но так распорядилась судьба, что заняться на практике выращиванием зелени, ягод, а особенно разведением цветов, она в полную силу смогла только на пенсии.

Благо к тому времени ее зять купил дом под снос с большим, но запущенным земельным участком. Этот участок он и отдал под «садовое баловство» своей маме и теще. За пять лет упорного труда свахи превратили прежние «джунгли» в ухоженный райский уголок.

С РАБАТом Галия поделилась своими дачными «находками».

Про морозник

Четыре года назад, увидев в одном из чатов цветоводов этот цветок, я просто влюбилась в него. Сразу приобрела два вида этого замечательного растения.

Ростки принялись сразу, и уже на следующий год морозник порадовал своим цветением, а случилось это в конце февраля. Представьте себе такую картину: кругом лежит снег, а это ЧУДО цветет!

Морозник – многолетнее растение семейства лютиковых. Неприхотливый цветок, прекрасно размножается делением куста, можно и семенами, но в этом случае придется набраться терпения. Сейчас у нас в саду четыре сорта морозника. Есть желание приумножить нашу коллекцию.

Теплица

Идея с теплицей пришла спонтанно. Закончилась зима, наступила весна, и так захотелось зеленушечки, витаминчиков. В магазины в Тогысе зелень завозят нечасто (скоропортящийся продукт), да и ассортимент небогатый, а в город не наездишься. Вот и решили: земля есть, желание что-либо выращивать – огромное.

Выписали через Flip семена. Все, что захотели: рукколу двух сортов, шпинат, укроп, сельдерей, салат красный и зеленый. Вместе с семенами заказали все, что надо для мини-теплицы: металлические дуги и пленку. Вышло недорого, пришло очень быстро.

Выделили одну грядку и посеяли всю эту «красоту» в конце ноября под пленку. И уже к 8 марта витаминная зелень была у нас на праздничном столе. Мало того, вся наша многочисленная родня угощалась дарами теплички до той поры, пока не пришло время освободить место для помидоров. Кстати, семена помидоров и огурцов мы сеем прямо в землю. А потом рассаживаем по грядкам. Так растения быстрее адаптируются.

Тюльпаны

Символ Шымкента – тюльпан. Не зря он «прописался» в логотипе города. Я тоже обожаю тюльпаны. И заметила одну его особенность: тюльпан может не зацвести на следующий год на своем прежнем месте. Оказывается, его луковица может «убежать» – зарыться вглубь, уйти «налево» или «направо». С этой его особенностью мы не захотели мириться. И нашли выход.

В октябре-ноябре мы сажаем тюльпаны в… обыкновенные пластиковые овощные корзины. Их можно подобрать на заднем дворе продуктового магазина или выпросить у хозяев торговых точек.

Посадка луковиц в корзину помогает легче «найти» их. Когда тюльпаны отцветут, пожухнут листья и стебельки, примерно в мае, корзину можно выкопать из грунта, вытрясти землю, собрать луковицы и определить их на покой. Цветение тюльпанов, высаженных таким образом, очень украсит ваш сад. Это яркие и пестрые мини-клумбы.

Про компостную яму

Самим пригодится

Что это такое, знаете? Компостная яма – это место складирования отходов, из которых в обозримом будущем получатся прекрасные «домашние» удобрения.

Вы живете «на земле» – в частном доме, загородном коттедже или на дачном участке. А значит, у вас по-любому набирается мусор: пищевые отходы, растительная ботва, кожура, шелуха, бумага, сорняки после прополки. Все это «добро» нужно куда-то девать. Это не обязательно выбрасывать на помойку – самим пригодится.

Итак, где-то в дальнем углу вашего участка надо выделить место под компостную яму и именно туда сбрасывать скопившийся мусор. Сейчас мы стали воспитаннее и культурнее, поэтому стремимся хоть как-то эстетично оформить это место. Флаг нам в руки. Полно примеров того, как этого достигли умелые люди, опытные дачники. У них не компостные ямы, а вполне себе симпатичные компостные короба. Об этом очень подробно рассказано на maja-dacha.ru.

Сразу про размеры. Делайте их на свое усмотрение, но оптимальные размеры таковы: 1х2 метра или 0,8х1 метр, а высота должна быть удобной для перелопачивания – обычно 1-1,2 метра.

Что происходит

Ну, складываем мы в эту компостную яму, или короб, весь мусор, а дальше что? Что там с ним происходит?

А вот что! В процессе разложения отходов животного и растительного происхождения под влиянием различных микроорганизмов, грибов и насекомых, солнца и хотя бы немного воздуха происходит процесс разложения. Отходы превращаются в удобрение.

Правильно приготовленный компост почти не отличается от перегноя. Для усиленной жизнедеятельности микроорганизмов и ускоренного компостирования необходимы следующие составляющие:

* углерод (сухие листья, сено, солома, луковая и ореховая шелуха – одним словом, «коричневые» отходы) – его участие в процессе происходит с выделением тепла;

* азот (свежие сорняки, ботва, гнилые фрукты и овощи – «зеленое» сырье) необходим в азотистом обмене;

* кислород – без него углерод не сможет окисляться, и процесс разложения остановится;

* вода – при повышенной влажности, но не в ущерб аэробным условиям создается необходимая среда для жизнедеятельности бактерий и микроорганизмов, что ускоряет переработку сырья в удобрение.

От процентного соотношения этих веществ в компостной яме зависит скорость созревания содержимого.

Когда созреет компост?

Не торопитесь! Как говорится, быстро только кошки родятся.

Само собой ничего не произойдет. Этот компост надо время от времени перемешивать, перелопачивать. Если этим вы будете заниматься часто, то компост «созреет» за один сезон. Если вам некогда его часто перемешивать, то он будет преть самостоятельно примерно года два.

Что можно класть в яму?

Чтобы получить качественное удобрение, используйте такие отходы:

* навоз, птичий помет, испорченные корма;

* стружка, щепа, опилки, хвоя, сухие листья;

* сорняки, мелкие плоды, ботва, стержни кукурузных початков, газонная скошенная трава, стебли кукурузы и подсолнухов, водоросли;

* торф;

* растительные пищевые отходы (кожура овощей и фруктов, шелуха семечек, скорлупа орехов, огрызки, жмых от кофе, рыбья чешуя и внутренности, яичная скорлупа).

Оптимальным считается соотношение «зеленого» (азота) и «коричневого» (углерода) сырья как один к 25-30. Например, в опавшей листве оно составляет один к 50, а в свежей траве – один к 15. Если эти компоненты взять в одинаковых долях, то состав получится почти идеальным.

Не яма, а короб

Мы по привычке произносим: «Компостная яма». Но на самом деле это может быть короб – деревянный, пластиковый, даже бетонный.

Где его ставить? Вот с этим надо обязательно определиться. Есть такие требования по коробу с компостом, запоминайте!

Короб для компоста должен находиться на расстоянии не менее:

* восемь метров от источников питьевой воды;

* семь метров от погреба;

* два метра от соседского забора;

* 5-6 метров от сливного участка бани или душа;

* 7-8 метров от дома и летней кухни.

Это относится как к своему участку, так и к соседским наделам. Отсюда следует, что компостная яма – это сооружение, которое нужно размещать ближе к забору или туалету.

И еще пара советов

Не забывайте про возможный пожар на участке: то есть к коробу должен быть свободный проход, а лучше – вокруг него (шириной не менее метра).

Лучше, чтобы дно у компостной ямы было земляное, в случае готового контейнера с перфорированным дном желательно приподнять его на 10 см над уровнем грунта, чтобы излишки воды могли свободно стекать и масса не загнила.

Хотите замаскировать компостный короб – не высаживайте на нем растения. Можно просто установить съемный контейнер с цветами.

Очередность закладки компонентов значения не имеет. Чтобы не было запаха и мух, нужно стараться пищевые остатки присыпать зеленой массой или торфом.

Отходы слегка присыпайте почвой.

Из чего сделать короб?

Из досок, поддонов, шифера, кирпича, бетона, металла, металлической сетки с мелкой ячеей, полимерного пластика.

Умельцы делают компост даже в плотных мусорных мешках.

Возможно, на вашем участке есть старый или ненужный кирпич, который некуда применить. Вот его-то и можно использовать для сооружения компостной ямы. Его кладут на песчаную подушку с использованием цементного раствора. Переднюю стенку выполняют отрезками металлического профиля и вынимающимися досками.

Обязательно нужна крышка! Кладку осуществляют с отверстиями для доступа воздуха или без них. В любом случае нижний и верхний ряды должны быть сплошными.