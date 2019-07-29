В Шымкенте стало большой проблемой спастись от прямых солнечных лучей.

Но если раньше деревья спасали горожан от ультрафиолета, то теперь, когда в моду вошли модные стрижки деревьев, а то и вовсе их тотальная вырубка, сделать это становится все сложнее.

Не менее удручающая складывается ситуация и на автобусных остановках. Их иногда и вовсе нет. А те, что установлены спроектированы так, что не спасают от солнца, а весной и осенью от дождя.

Летом есть только один выход искать спасительную тень от столбов уличного освещения. Тема для иронии и сатиры — благодатная.