В социальных сетях была размещена информация о том, что на территории Абайского района возле контейнерных площадок по улице Сатпаева микрорайона «Турлан» образованы несанкционированные свалки.

Аппаратом акима района проведён мониторинг социальной сети, проведена уборка свалок вокруг мусорных площадок.

Кроме того, жители обратились с заявлением о вырубке деревьев сухостоя во дворе многоэтажного жилого дома №2 по улице Ш. Калдаякова.

В соответствии с этим были проведены работы по обрезке сухостоя и мешающих древесных кустарников.

Акимат района призывает горожан ценить труд работников и содержать в чистоте окружающую среду.