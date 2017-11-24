«Бой с тенью» по-южноказахстански

Какой южанин не любит прохладной тени? Разумеется, в летнюю пору. Представляете, оказывается, такие вот господа-товарищи время от времени появляются на просторах ЮКО. Не известно по какой причине, но почему-то мешают им и без того наши негустые посадки деревьев, не радуют их взор незатейливые придорожные кустарники. Поэтому они ведут свой непонятный нам «бой с тенью», безжалостно пуская под топор как молодые, так и постаревшие деревья.

Относительно свежий пример – вырубка 1800 деревьев в лесополосе вдоль дороги из Ленгера в Бургулюк. Об этом варварском факте неравнодушные люди сначала сообщили в соцсетях, а затем сюжет на эту тему показали на телеканале «ОТЫРАР TV». Сотни деревьев – почти под корень! Людей больше всего возмутило то, под каким «благородным» предлогом была проведена эта вырубка – санитарная обрезка, «омоложение». А еще эти срубленные стволы и ветки подожгли прямо вдоль обочины дороги. То есть они в последние часы своей жизни даже не согрели чей-то дом, очаг. Их попросту тупо сожгли за ненадобностью.

А местные коммунальщики пребывают в приятном ожидании того, как весной «заколосятся» «оздоровленные» культи. Эти специалисты искренне верят, что экс-деревья всенепременно пустят молодые, здоровые ветки. Как говорится, «блажен, кто верует».

Можем ли мы противостоять таким действиям? Мы, люди, для которых тень и прохлада, подаренные нам деревьями, настоящее спасение в знойную пору? Думаю, вам и сейчас нетрудно вспомнить о том, как у нас жарко летом – раскаленный до предела воздух, расплавленный асфальт под ногами.

Так что же делать? Конечно же, обращаться в соответствующие инстанции. Мы начали с обращения в управление природных ресурсов и регулирования природопользования Южно-Казахстанской области. Оттуда нас вежливо перенаправили в Южно-Казахстанскую областную территориальную инспекцию лесного и охотничьего хозяйства. Специалисты этого ведомства пояснили, что «мы контролируем лесной фонд республиканского значения», ну а поскольку дорога из Ленгера в Бургулюк – это явно дорога внутрирайонного значения, то это не к ним.

А куда? Скорее всего – в полицию, у них должно быть ведомство, отвечающее за подобные экологические вопросы. С полицией у нас точно не получилось, в справочной не смогли найти нужного нам отдела. Дали номер дежурного. В итоге стрелки сошлись на прокуратуре.

Вот отсюда-то и вытекает наш совет – в первую очередь надо обращаться на блог Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Об эффективности такого шага говорит вот что. На сайте прокуратуры Южно-Казахстанской области oko.prokuror.kz в разделе «Специализированная природоохранная прокуратура» в рубрике «вопрос-ответ» опубликованы ответы на вопросы южан, которые они направили в блог Генпрокуратуры РК. То есть подобная форма обращения действенна, оперативна.

Пока в Генпрокуратуре знакомятся с вашей проблемой, есть смысл потревожить и местных чиновников. Начинайте с районных, городских, областных. И обязательно везде оставляйте «след» – заявление, на вторых экземплярах заявлений не забудьте проставить входящие номера. Иначе ваше пустое «мы обращались туда-то и нам сказали…» таковым и останется.

Вот интересно, знают ли наши коммунальные чиновники – «благоустроители» о принятых в мире стандартах обрезки деревьев. К их и вашему сведению помимо нашего «топпинга» существуют три вида обрезки: санитарная, омолаживающая и формовочная.

Санитарная обрезка – это удаление старых, больных, усыхающих или поврежденных ветвей. Она проводится в течение всего года.

Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения ее.

А вот омолаживающая обрезка – «это обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону». При этом обрезку ветвей следует проводить, укорачивая их на 1/2-3/4 длины.

Земляки очень эмоционально отреагировали на сообщение о такой травмирующей обрезке деревьев. Читатель под ником (именем) «Шымкентец» задается вопросом: «Зачем вмешиваться в природу делая санобрезку, природа сама все сделает если всякие дебилы мешать не будут. Это просто прикрытие для продажи деревьев на дрова». «Сколько написано на эту тему, уже руки опустились, – написала «Горожанка». – Какова истинная цель этого варварства?! Всевышний, останови ЭТО!»

В последнее время меня все чаще и чаще терзают смутные сомнения: а наши ли это люди-дровосеки с пилами и топорами в руках, те самые специалисты из местных ЖКХ? Может они к нам заскочили проездом из туманного Альбиона? Ведь это там вековые традиции ландшафтного дизайна направлены на привлечение к саженцам как можно больше солнца. Нам же наоборот – тень подавай, для этого то мы и высаживаем деревья, мудрим над живыми навесами. Мало того, мы еще просим соорудить как можно больше фонтанов…

Если серьезно, то программу озеленения неплохо бы обсудить на общественных слушаниях. Поскольку это касается каждого из нас. Вам есть что добавить, предлагайте в комментах. Мы с этой «прелестью» просто обречены сталкиваться каждый год.

Фарида Шарафутдинова