Шымкентца осудили на 5,5 лет за поддельные доллары

Поддельные доллары США пытался реализовать мужчина в одном из кафе Шымкента, сообщает OTYRAR.

Об этом сообщили в городском Департаменте Агентства по финансовому мониторингу.

Жителя Шымкента задержали с поличным, у него при себе имелась крупная сумма поддельных банкнот — 1900 долларов номиналом 100 долларов США.

По данному факту проведено досудебное расследование, по результатам которого мужчину приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять осторожность и внимательно пересчитывать наличные.

В случае обнаружения фальшивых денег, главное, не пытаться сбыть подделку. Желание вернуть свои средства может обернуться уголовной ответственностью согласно ст.231 УК РК. Если фальшивая банкнота обнаружена, следует немедленно обратиться по телефонам доверия АФМ РК 8(7172) 70-84-78.