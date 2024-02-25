Скрытая слежка: кто разрешает и какие для этого нужны основания

В Шымкенте выдано более 1400 санкций на негласные следственные действия. Такие итоги года за прошлый год подвели в специализированном следственном суде города. По данным представителей Фемиды, социальные сети и телефонные разговоры некоторых подозреваемых прослушивались и были использованы в суде. Кроме того, было проведено расследование путем установки видеонаблюдения на рабочем месте подозреваемого.

Сержан Айнабеков, председатель специализированного следственного суда г. Шымкента: «Они обмениваются информацией друг с другом. Подозреваемые могут в разговоре сообщить, мол ты же в тот раз сделал что-то плохое. Все эти разговоры, при выдаче санкции на негласные следственные действия, записываются. Но данная санкция просто так не выдается. Оперуполномоченный приносит документы следователя. Сейчас очень много видов преступлений. Санкции выдаются для расследования разных преступлений».

В прошлом году также поступило 7 ходатайств об эксгумации, по четырём из них получено положительное решение. Помимо этого проведено пять эксгумаций для проведения экспертиз.

Сержан Айнабеков, председатель специализированного следственного суда г. Шымкента: «Необходимо будет провести вскрытие тел, в тех делах, например, связанных с январскими событиями или автомобильными авариями. Тогда прокуратура направляет запрос в суд. На основаниях прокуратуры, можно понять необходима ли эксгумации или нет. После уже выдается санкция, либо отказываем в санкции».