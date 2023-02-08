Осужденные ломали за решеткой камеры видеонаблюдения

В Шымкентских колониях внедряют искусственный интеллект. Таким образом будет обеспеченно круглосуточное наблюдение — а интеллектуальный разум будет контролировать передвижение как сотрудников колоний, так и осужденных.

В колониях уже зарегистрированы случаи, когда ломали камеры видеонаблюдения. И таких случаев несколько. Осужденные не хотят быть под контролем.

«Были случаи осужденные сначала накрывали камеры наблюдения тканями, а после вовсе ломали их. Но, у нас камеры прочные, так неисправностей нет. Захватывают у нас камеры всю территорию колоний — свободных мест там нет», — говорит Тенизжан Джанибеков начальник ДУИС г. Шымкента и Туркестанской области.

Контролируют систему не только в колониях, а также в департаменте и в надзорном органе. При этом в ведомстве отметили, что за порчу гос имущества предусмотрено наказание.