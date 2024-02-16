Управление образования Шымкента оштрафовали за нарушения в детском меню

Права более 80 тыс. школьников Шымкента были нарушены, передает OTYRAR.

Об этом стало известно в ходе проверок прокуратуры Енбекшинского района. Управление проигнорировали выдвинутые прокуратурой замечания относительно нового школьного меню, за что им был выписан штраф.

«За неисполнение требований статье 32 Конституционного закона Республики Казахстан «О прокуратуре» должностное лицо Управления привлечено к административной ответственности в виде штрафа по статье 664 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»», — сказано в официальном сообщении от Прокуратуры Шымкента.

Таким образом права 80 тысяч детей были защищены, говорят в прокуратуре южного мегаполиса.