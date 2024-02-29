Весна начнется с нового времени

Жители большинства регионов Казахстана, в том числе и нашего, в ночь на 1 марта 2024 года переведут время на час назад. В Министерстве здравоохранения РК утверждают, что это «правильное» время, по которому живет наш организм. И публикуют следующие разъяснения.

В Казахстане на всей территории с 1 марта будет введен единый часовой пояс. Это решение изначально вызвало много обсуждений, однако с точки зрения влияния на здоровье человека биологически правильный часовой пояс имеет большое значение.

Организм человека в течение суток подвержен воздействию гормонов и фактически все процессы бодрствования, сна, активности, стресса, восстановления и в целом работы организма напрямую зависят от времени выработки и уровня гормонов.

Суточный цикл выработки гормонов регулируется циркадными ритмами организма, которые, в свою очередь, запускаются и синхронизируются с природным, солнечным временем. Этот процесс не подвластен каким-либо другим внешним факторам.

Своевременное восстановление организма под воздействием гормонов, качество сна, этапы пробуждения и бодрствования, активности умственной деятельности – все эти процессы очень четко регулируются уровнем тех или иных гормонов, имеют строгий режим и цикличность.

Поэтому суточные ритмы физиологических функций самые устойчивые.

Каждый из нас знает, насколько важна роль биологических часов в организме, которыми управляет часть головного мозга, именуемая гипоталамусом. Гипоталамус от зрительных нервов получает прямую информацию о смене света и тьмы, отвечает за выделение главного регулятора циркадного ритма – гормона мелатонина.

Мелатонин, иными словами, гормон сна, является как бы пусковой пружиной наших внутренних биологических часов. Он активизирует или подавляет выделение других гормонов (гормона роста, пролактина, кортизола).

Гормон роста определяет процессы роста тела в детстве и подростковом периоде. Во взрослый период он приобретает значение в обмене минеральных веществ, жировом, углеводном, белковом обменах. И, что очень важно, регулирует выделение гормонов щитовидной железы, функции сердца, почек, психологическое состояние.

Утром после уменьшения концентрации мелатонина становится больше кортизола, который подготавливает тело и ум к активности наступающего дня: повышает тонус сосудов, а это ведет к росту давления, учащает работу сердца, стимулирует обмен веществ и тому подобное.

Нарушение режима в достаточно короткий период зачастую приводит к снижению иммунитета, повышенной утомляемости, снижению умственной деятельности, памяти и многим другим последствиям.

Длительное пребывание в неестественном часовом поясе приводит, конечно, организм к адаптации, но имеет серьезные последствия для здоровья.

Поэтому практическое использование времени, близкого к своему часовому времени, разумно и необходимо в первую очередь для здоровья подрастающего поколения.

Яна Котт