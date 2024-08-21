Часовой пояс гражданского раздора

Вернувшись из отпуска, я вплотную окунулась в изучение отечественных событий, прошедших мимо меня. Я хотела быть в курсе: чем жила моя страна? Какие проблемы ее волновали? Оказалось, что все это время шла острая и эмоциональная дискуссия на тему единого часового пояса для всего Казахстана.

Казалось бы, а чего тут копья ломать?

Уже с 1 марта мы, причем совершенно безропотно, перевели свои часы, куда нам указали, и живем в этом времени сравнительно благополучно.

Так в чем вопрос?

Хроника противостояния

Право, даже трудно объяснить, чем была вызвана такая мощная волна общественного негодования. Мы и раньше переводили стрелки часов – вперед ли, назад ли, на зимнее или летнее время, уже не помню. Конечно, это и раньше причиняло нам некое неудобство. Кто-то вовремя стрелки подкрутить забыл, поэтому куда-то опоздал или недоспал, так не смертельный же случай? А тут такие страсти…

В Правительстве говорили, что переход страны на единый часовой пояс стабилизирует циркадные ритмы, обеспечит точность расписания полетов и банковских операций, повысит стабильность бизнес-процессов. И хотя вышеперечисленные заботы многих граждан явно не касаются, пусть будет так. Мы законопослушны.

Но не прошло и двух месяцев, а общественность стала бурлить протестными настроениями. Была создана инициативная группа, составившая петицию за возвращение времени на прежнее место, а спустя три месяца она собрала необходимые 50 тысяч подписей. Противники перехода на новое время четко сформулировали доводы, почему постановление Правительства должно быть отменено.

Причины были названы следующие: единое время негативно отражается на здоровье казахстанцев; постановление принято вразрез с действующим законодательством; мнение населения было проигнорировано, зато есть подозрение, что при этом были учтены интересы монополистов-энергетиков. Активисты посчитали, что документ постановления нарушает сразу три основополагающих права граждан: на охрану здоровья, право на жизнь и участие в управлении делами государства, которые нерушимо прописаны в Конституции страны.

Ну, не знаю, как кому кажется, а права на жизнь у нас никто не отнимал – ни при нынешнем времени, ни при прежнем. А вот ухудшение качества жизни – это уже другой вопрос. На заседании «протестантов» много говорили о том, что последствия смены времени негативно повлияли на жителей Восточного и Западного Казахстана. У них там рассвет стал наступать с трех часов утра или с трех часов ночи, а фермерским коровам невозможно объяснить, что доярке еще спать и спать, пусть потерпят до начала рабочего дня…

Как и ожидалось, выступление общественности закончилось ничем. Как заявил председатель рабочей группы Кайрат Балыкбаев: «В течение всего периода, что мы рассматривали доводы заявителей, они не нашли своего подтверждения. Поэтому я озвучиваю предварительное решение Министерства торговли и интеграции РК. Оно звучит так: «Отказать в удовлетворении петиции».

Он также подчеркнул: доводы, «что перевод часового пояса повлиял на потребление электроэнергии и здоровье населения, не нашли своего подтверждения. Министерство здравоохранения тоже сказало, что оперирует статистическими данными, и статистика не нашла подтверждения, что перевод часов в 12 областях и трех городах республиканского значения повлиял на самочувствие населения».

Что ж, на нет и суда нет. Правда, несколько настораживает словосочетание «предварительное решение» об отказе в удовлетворении петиции. Не означает ли оно, что дискуссия может вспыхнуть снова, и мы станем свидетелями нового витка борьбы за время, в котором нам суждено жить и работать.

Блогерские игры

Большой общественный резонанс получило уголовное дело блогерши Айки, которая всего за год своей виртуальной деятельности смогла заработать 209 млн тенге. Интерес к этому делу вполне понятен. Людям всегда интересно, как можно просто сидя дома, не отрываясь от компьютера, сколотить себе столь внушительное состояние за столь короткий срок. Напомню фабулу события.

25-летняя жительница Алматы была задержана сотрудниками департамента по борьбе с организованной преступностью по подозрению в организации сети услуг своднического и сутенерского характера. Была выявлена социальная сеть, где женщина собирала участников закрытых секс-вечеринок, преимущественно миллионеров, для которых вербовала девушек исключительной красоты и длинноногости. Девушкам она обещала перспективу найти богатых спонсоров, завести нужные знакомства, увидеть мир и устроить свою судьбу. Вступление в группу стоило 300 долларов США, при этом за проявленную неактивность каждую неделю производилось удаление из группы. За оказываемое сводничество фигурантка забирала 40% из полученных от клиента денег, остальное доставалось девушке, оказавшей интимную услугу.

Как сообщили в МВД, «стоимость встречи варьировалась от 500 тысяч тенге за час. Организатор секс-бизнеса тщательно замаскировала свою деятельность в интернете, где она имела широкую аудиторию более чем в 100 тысяч подписчиков в соцсети Instagram, позиционируя себя как успешную модель и блогера, с демонстрацией дорогих подарков в виде автомашин, ювелирных изделий, посещений элитных ночных клубов и ресторанов Алматы, а также неоднократных поездок на зарубежные курорты, при этом официального места работы она не имела».

Кроме того, «в результате обысков у подозреваемой изъяты ежедневник с записями по криминальному «бизнесу», документы на новое и приобретаемое недвижимое имущество, карманное зеркало с остатками порошкообразного вещества белого цвета, скрученные денежные купюры, предположительно предназначенные для вдыхания наркотических средств, автомашины марки Lexus ES 250 и Toyota Camry 70, а также синтетическое наркотическое вещество мефедрон весом 1,72 грамма».

Задержанной блогерше вменялось преступление по статье 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество» и статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

По совокупности всех этих нелицеприятных статей Айке (это ее блогерское имя) грозило до 15 лет лишения свободы, но после суда, который проходил в закрытом режиме, ей дали 6,5 лет колонии. На суде девушка признала свою вину частично, а ее пособник (был такой!) никакой вины за собой не усмотрел. Сравнительно мягкое наказание суд мотивировал искренним раскаянием осужденной, охотным сотрудничеством со следствием, а также наличием у нее несовершеннолетнего ребенка.

Однако самой осужденной наказание мягким не показалось: в июле она подала апелляцию, которую рассматривала апелляционная комиссия Алматинского суда. А 2 августа стал известен судебный вердикт: исследовав уголовное дело, суд посчитал, что обвинение в отношении Айки и ее сообщника нашло полное подтверждение, и оставил приговор без изменений.

Казалось бы, все понятно: организация сети элитных эскортниц (читай, проституток), плюс явное распространение наркоты… За это ей надо было путевку в санаторий что ли давать?

В иных азиатских странах за наркотики вообще грозит смертная казнь… Но мнение нашего общества было неоднозначным. Некоторые считали, что у нас такие сроки и за убийство не всегда получают, что это преступление носит ярко выраженный социальный характер: мол, не было бы спроса – не было бы и предложения. В эту группу никто никого силком не тянул, все было сугубо добровольно: есть товар – есть купец…

А некоторые вообще говорили, что блогерша еще легко отделалась, ведь в так называемом «списке Айки», который «случайно» проник в социальную сеть, содержались закрытые персональные данные как клиентов элитных проституток, так и самих жриц любви. К тому же в скандальном списке можно было увидеть довольно известных в Казахстане людей, имена которых у всех на слуху. За такое не только свободы, а жизни можно лишиться…

А еще в обществе давно уже назрело желание хоть как-то законодательно регулировать «непосильную» работу блогеров в бесконтрольной интернетной сфере. Там вообще можно что хочешь писать, вербовать, мошенничать, давить на психику и при этом зарабатывать сумасшедшие деньги. Вот законники и стараются поставить этому заслон.

Недавно в Туркестанской области тоже были задержаны и арестованы два блогера. В чем их вина? По данным прокуратуры, «два активных блогера А. и Е. требовали 100 000 тенге у директора одной из школ района за удаление поста в соцсети Facebook, который порочил его деловую репутацию». Блогерам вменяется статья УК РК «Вымогательство».

Впрочем, изобретательность недобросовестных блогеров не имеет границ. Например, в Актау жители распечатали фото блогеров и потребовали их наказать. По словам возмущенных людей, они поверили в интернет-обман и вложили свои деньги в «выгодную покупку «айфонов» из США». Обманутые граждане считают, что необходимо наказать не только мошенников, но и тех, кто рекламирует их услуги. А блогеры как раз и рекламируют, им все равно, на чем деньги зарабатывать.

Моя подборка некоторых событий лета может вызвать некоторое недоумение. Мол, чего об этом говорить, это было-было и прошло. Эти обсуждения в принципе ни на что не влияют, а показывают лишь ответную реакцию общества на неадекватное поведение сограждан, попирающих законы. Тем более что люди всегда охотнее обсуждают негативные явления с криминальным окрасом: это возбуждает, поднимает адреналин и щекочет нервы…

По сути, эти обсуждения довольно безобидны. Но очень показательны. Недаром говорят: у кого что болит, тот о том и говорит. Пока наши люди вдохновенно обсуждают сдвиг по времени и легкое поведение местных олигархов, это некритично, с этим можно жить. Вот в России, например, общество охотнее судачит о смене военных министров, коррумпированных генералах, военных действиях на фронте и о том, «когда закончится война». Упаси нас Бог от таких обсуждений…

Елена Летягина