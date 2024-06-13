Петицию о смене часового пояса в Казахстане рассмотрят в течение 40 дней

Серик Жумангарин сообщил, что петицию о смене часового пояса рассмотрят в течении 40 дней.

Окончательный вердикт появится приблизительно в августе. Напомним, ранее петиция о возврате прежнего времени набрала подписи 50 тыс. казахстанцев.

«Правительство теперь обязано рассмотреть его. Это процедурный вопрос и это закон. Соответствующая рабочая группа собирается и мы эту петицию будем рассматривать, с привлечением автора петиции, активных экспертов и с той и с этой стороны, ученых, прежде всего, и чиновников. У нас 40 дней на рассмотрение этой петиции, поэтому в ближайшее время вы результат получите. Какое решение примут на рабочей группе, такое мы и будем дальше двигать», – заявил он.