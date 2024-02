Visa и Halyk объявляют о старте третьей волны инициативы She’s Next для предпринимательниц из Казахстана

Visa и Halyk объявля ю т о старте третьей волны инициативы She ’ s Next для предпринимательниц из Казахстана.

Инициатива направлена на поддержку и развитие женского предпринимательства

во всех регионах страны.

Четырех победительниц ожидают гранты на развитие собственного бизнеса на общую сумму 20 млн тенге.

Компания Visa и Halyk Bank запуска ю т третью волну глобальной инициативы She ’ s Next , Empowered by Visa в Казахстане . Проект направлен на поддержку и развитие женского предпринимательства.



She’s Next также поддержали Национальная ассоциация женщин предпринимателей Казахстана «ASMAR» и Министерство национальной экономики Республики Казахстан. В этом году программа разработана с фокусом на поддержку предпринимательниц из разных регионов Казахстана.

«Подобные инициативы – это не только возможность поддержки женщин-предпринимательниц, но и важный шаг в развитии экономики страны. Каждый год количество предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане растет: при этом, женщины возглавляют 43,5% субъектов МСБ. Партнерство с Visa и HalykBank отражает стремление к созданию благоприятных условий для успешного развития МСБ и формирования будущего, где женское предпринимательство становится ключевым двигателем экономического прогресса», – прокомментировала Лаззат Рамазанова, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

Участвовать в инициативе смогут женщины, которые уже владеют или только решили открыть свой бизнес. Подать заявку можно будет на официальном сайте She’sNext. Подробные условия участия и этапы третьей волны инициативы описаны ниже.

«Женщины все смелее и увереннее заявляют о себе в бизнесе. К примеру, доля женщин и мужчин в кредитном портфеле банка 51% и 49% соответственно. По нашим наблюдениям наиболее активны женщины-предприниматели в мегаполисах — Астане, Алматы и Шымкенте. Участницы предыдущих программ инициативы She’s Next также, в основном, были жительницами крупных городов. В рамках третьей волны мы хотим предоставить возможность развития и масштабирования своего бизнеса предпринимательницам из регионов нашей большой страны. На мой взгляд, это первоочередная задача нашего проекта, успевшего доказать свою эффективность для старта женского предпринимательства», — отметила Умут Шаяхметова, председатель правления Halyk Bank.

Напомним, первая волна инициативы прошла в 2021 году, объединив более 2 500 предпринимательниц из пяти стран Центральной Азии. На вторую волну инициативы в 2022 году зарегистрировались почти 7 000 предпринимательниц, три из которых получили гранты на развитие собственного бизнеса. У всех участниц, прошедших марафон «Бизнес-лидерство» в рамках второй волны инициативы, была возможность получить льготные кредиты от 5% годовых для развития бизнеса от Halyk Bank.

«За две предыдущие волны She’s Next нам удалосьпомочь 9,5 тысячам предпринимательниц развить свой бизнес, получить новые знания и повысить уверенность в себе. В этом году мы совместно с Halyk Bank хотимуделить особенное внимание женщинам, которые живут не только в больших городах, но и в областных центрах и селах. Образовательная программа будет разработана таким образом, чтобы дать каждой женщине набор знаний и навыков, чтобы открыть и развивать своё дело. Уверена, в рамках новой волныинициативы нам удастся найти еще большеталантливых лидеров», – рассказывает Кристина Дорош, вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане.

По результатам исследования, проведенного Visa и Emerging Europe в конце 2022 года, женщины в Казахстане стремятся к развитию собственного бизнеса в онлайн-пространстве, а также к освоению новых навыков, среди которых цифровой маркетинг и управление социальными сетями (37%), краудфандинг (47%), электронная коммерция (24%) и расширение бизнеса на международном уровне (21%).

Как принять участие в третьей волне She’s Next?

Предпринимательницам из любого города или села Казахстана необходимо зарегистрироваться на платформе She’s Next. Прием заявок начнется 29 февраля.

В этом году предпринимательницы могут подать заявки в двух категориях:

1. Действующий бизнес

2. Начинающий

Этапы проекта

She ’ s Next Day в 8 городах . С 5 марта до 13 июня в Атырау, Актобе, Костана е , Павлода ре , Усть-Каменогорс ке , Караганд е , Кызылорд е и Шымкент е пройдут мероприятия под названием She ’ s Next Day . В их рамках у частницы смогут познакомиться друг с другом, получить новые знания от приглашенных лекторов и узнать больше о возможностях третьей волны инициативы. Расписание мероприятий можно посмотреть на официальной странице инициативы She ’ s Next .



Образовательная программа. С 14 июня по 28 июня, уже после проведения всех мероприятий, на официальной странице She’s Next для всех участниц откроется доступ к образовательным лекциям. После каждой лекции участницы смогут пройти тесты для проверки полученных знаний.

Бизнес-планы.



С 29 июня по 10 июля, после успешного прохождения образовательных роликов итестов, предпринимательницы смогут выслать свои бизнес-планы для участия в отборочном этапе. В его рамках до 17 июля бизнес-эксперты выберут по шесть проектов в каждой категории для прохожденияв финал.

Голосование.



С 22 по 26 июля отобранные проекты будут номинированы на голосование, открытое для всех жителей Казахстана на платформе She’s Next, Empowered by Visa.

Две участницы (одна участница из категории «Действующий бизнес» и одна участница из категории «Начинающий бизнес»), которые наберут наибольшее количество голосов, получат грант в размере 3 млн тенге в номинации «Народный выбор».

Финал.

Все финалистки, прошедшие отбор в финал и открытое голосование, будут приглашены настрановой финал в Алматы – She’s Next Pitch Day, в рамках которого пройдет питчинг 12 проектов в двух категориях перед жюри, а также объявление и награждение победительниц. Победительница в каждой категории получит 7 млн тенге.

Информация о льготах для участниц от Halyk

1) Всем участницам, успешно прошедшим образовательную часть и тестирование и имеющих на руках сертификаты о прохождении обучения, Halykготов предоставит льготное финансирование до 20 миллионов тенге по ставке 8%.

2) Halyk предоставит обеим победительницам «Народного Выбора» льготное финансирование до 30 миллионов тенге по ставке 8%.

3) Halyk предоставит льготное финансирование победительницам Финала:

• Победительнице в категории «Начинающий бизнес» — до 40 миллионов тенге по ставке 8%

• Победительнице в категории «Действующий бизнес» — до 50 миллионов тенге по ставке 8%