Жилой дом горел в Шымкенте. Есть пострадавшие

8 февраля в 15:09 загорелся жилой дом по улице Талдыкорган (бывшая Тельмана) в микрорайоне Оңтүстік, передает OTYRAR.

С помощью 12 сотрудников ДЧС и 3 единиц техники, удалось потушить пожар. Также на месте работали 3 сотрудника центра медицины катастроф.

В результате пожара беременная девушка 2005 года рождения была госпитализирована с ожогами спины, лица и рук. Ребенок 2023 года рождения получил ожоги рук, лица и плеч.

Как сообщают в ДЧС, в больнице им была оказана первая медицинская помощь. Пострадавшие направлены на амбулаторное лечение. Причина пожара выясняется.