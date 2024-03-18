18 марта в Казахстане празднуют Ұлттық киім күні

Пятый день декады празднования «Наурызнама» посвящен национальной одежде.

На протяжении многих веков казахская национальная одежда отличалась простотой и рациональностью.

Для нарядов всегда использовались натуральные материалы, такие как кожа, мех, войлок, сукно, драгоценные камни и металлы, которые не только обеспечивали комфорт, но и выражали богатство и статус ее обладателя.

В эпоху модернизации, национальная одежда не утрачивает своего значения, а наоборот, обретает новые интерпретации, сочетая в себе традиции прошлого и современные тенденции.

Национальный стиль стал неотъемлемой частью культуры, символизируя национальный характер и единство казахстанцев.

День национальной одежды – это возможность выразить свою индивидуальность через одежду, поддержать единство и культурное разнообразие Казахстана.

В этот особенный день каждый казахстанец может ощутить гордость за свою культуру и национальную идентичность, отдать дань уважения нашим предкам и продолжить их традиции в современном мире.