В апреле текущего года проверить наличие у себя коронавируса можно будет в сети лабораторий «Олимп».

Желающих пройти экспресс-тест разделят на три приоритетные группы, сообщает официальный Telegram-канал IT-штаба по борьбе с коронавирусом в Казахстане «Оперативно о коронавирусе в Казахстане».

Первая группа — сотрудники медицинских организаций, которые непосредственно контактируют с пациентами, и те, кто занимается обслуживанием населения в карантинных зонах, — полицейские, пожарные, военные и другие.

Вторая группа — граждане, которые ранее имели вирусные заболевания в период с ноября-декабря 2019 года по январь-февраль 2020 года.

Третья группа — остальные добровольцы.

Напомним, по последним данным, в Казахстане зарегистрированы 52 случая заражения коронавирусом. В Нур-Султане — 28, в Алматы — 22, в Караганде — два случая.