«Франкофонная весна» в Шымкенте завершилась инструментальным концертом гостя из Франции

Ярко, креативно и по французски в Шымкенте завершилась франкофонная весна- 2024.

В рамках мероприятия ученики, студенты и просто ценители французского языка и культуры приняли активное участие в увлекательной программе.Большой интерес у преподавателей и учащихся вызвал конкурс спектаклей, где участники продемонстрировали не только актерские способности, но и уровень французского языка.

Надежда Лукьянова,вице-президент французского альянса г.Шымкента:

«Франкофонная весна напралена на то, чтобы показать как здорово изучать французский язык как много культура франции дает нам, расширяет кругозор, но самое главное франкофонная весна дает подрастающему поколению вливаться в культуру Франции и тем самым не только изучать, но и показывать как в течении года каких результатов они достигли и поделиться с другими ребятами, которые продолжают изучать язык и которые только желают его узнавать».

В Казахстане «Франкофонная весна» проводится уже 14-й год и это стало доброй традицией. В этом году при поддержке Посольства Франции в Казахстане, Шымкент посетил талантливый музыкант Фредерик Жуанне. В галерее современного искусства собрались десятки гостей послушать традиционную музыку французских регионов в необычном, таинственном исполнении.

Фредерик Жуанне, музыкант:

«Сегодня я хочу познакомить всех присутствующих с разной традиционной французской музыкой. Эта музыка передавалась из уст в уста. Сегодня я очень рад поделиться французкой музыкой с шымкентцами. Спасибо французкому Альянсу за приглашение».

«Франкофонная весна» объединила 54 государства — постоянных членов, и 27 государств-наблюдателей, связанных общим — французским языком. Их деятельность направлена на развитие политического, образовательного, экономического и культурного сотрудничества, основанного на принципах гуманизма, демократии и распространения культурного многообразия.

Жумагуль Аманжоловна, директор французского альянса г.Шымкента:

«В Шымкенте завершилась франкофонная весна 2024 в рамках этого у нас проводился ряд мероприятий: неделя франкофонных фильмов, конкурс чтецов, конкурс французской кухни, конкурс спектаклей и то, что радует нас в этом году студенты и ученики очень активно участвовали и показывали уровень французского языка. Надеемся, что в следующем году благодаря этим мероприятиям все больше студентов будут изучать французский язык».

Французский — это второй по счету Международный язык общения, на нём говорит 321 миллион человек на пяти континентах.В ноябре прошлого года было подписано межправительственное соглашение с целью укрепления преподавания французского языка в казахстанских школах. Развитию французского языка в нашей стране способствуют двуязычные франкофонные секции.