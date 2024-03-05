Мефедрон на 30 млн тенге обнаружили в багажнике такси в Шымкенте

Мефедрон на 30 млн тенге обнаружили полицейские в багажнике такси в Шымкенте.

“Синтетику” в особо крупном размере перевозил из Алматы пассажир междугороднего такси.

О подозрительном поведении парня сообщил в полицию водитель. Догадавшийся о звонке наркокурьер вышел из машины на ближайшем светофоре и скрылся в неизвестном направлении, оставив дорожную сумку в багажнике авто.

В сумке полицейские нашли обмотанный скотчем рулон, внутри которого было три пакета с “порошком”.

Экспертиза подтвердила, что изъятое – психотропное вещество мефедрон массой почти 1,5 кг.

В результате розыскных мероприятий оперативники УПН департамента полиции установили и задержали подозреваемого на территории Алматы.

Им оказался 19-летний житель Туркестанской области. В настоящее время задержанный находится под стражей. Сейчас по данному факту проводится следствие.