Сифоны для ванной и кухни: почему так важны эти элементы?

Системы водоснабжения и водоотведения обеспечивают комфорт в быту. Их бесперебойная работа зависит от каждого элемента системы. Сифоны и трапы необходимы для эффективного слива использованной воды, важны для гигиены и отсутствия неприятных запахов.

Качественный сифон — довольно сложное оборудование, быстро отводящее воду в канализацию. Он создает водяной затвор, что замыкает канализационный запах. Поэтому воздух в кухне и ванной остается свежим и чистым. На сайте компании Almatherm в огромном ассортименте представлены важные элементы систем водоотвода. Тут можно найти модели разной конфигурации, дизайна и стоимости.

Как устроены сифоны: конструкция, материалы изготовления, виды

Корпус деталей изготавливают из пластика или нержавеющей стали. Важно, что материалы прочные и стойкие к коррозии, так как сифон постоянно контактирует с водой. Корпус имеет входное отверстие, соединяющее элемент с трубой канализации. А гидрозатвор и есть той самой деталью, что предотвращает проникновение неприятных запахов обратно в помещение.

Рассмотрим виды сифонов:

плоские — предназначены для ограниченного пространства под раковиной;

трубные — рекомендованы для кухонных моек;

специальные модели — для душевых кабин;

канализационные трапы — устанавливаются для слива с уровня пола в ванных комнатах.

При покупке обращайте внимание и на пропускную способность устройств. Параметр должен соответствовать объему использования воды, чтобы эффективно отводить использованный ресурс. Проверьте совместимость с вашей сантехникой. Лучше выбирать те модели, которые легко будет монтировать и обслуживать в ходе эксплуатации.

Что учитывать при выборе сифона?

Без такого важного элемента невозможно наладить работу водоотвода. Неправильный выбор приведет к нарушению слива и постоянно забитой раковине, плюс неприятный запах из канализации. Поэтому не рискуйте, обратитесь к специалистам и проконсультируйтесь с менеджерами магазина.

Что учесть при подборе сливного сифона:

тип раковины, от которого зависит выбор диаметра детали;

наличие защиты от перелива;

объем пространства под раковиной;

материал изготовления самого сифона;

эстетический вид важен, если деталь будет на виду;

тип конструкции: гофрированный или бутылочный.

Часто ванная комната оформлена в стиле лофт, где сифон может находиться в открытом виде. Тогда стоит выбрать декорированную модель из металла со специальным покрытием: хром, цветной вариант.

Важно подобрать функциональный качественный сифон, который прослужит долгие годы без поломок и неприятных сюрпризов.