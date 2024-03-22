Спортивные состязания по национальным видам спорта прошли в Шымкенте

Даже моросящий дождь не остановит горожан от празднования главного весеннего праздника.

Наурыз отмечают в Шымкенте! Жители и гости города проводят праздник возле стадиона Кажимукана.

Здесь раскинулся импровизированный этноаул из нарядно украшенных юрт и стал местом притяжения гостей Наурыз мейрамы. Атмосфера праздника, несмотря на непогоду, царит повсюду! Хочется и петь, и танцевать. На импровизированной сцене выступают народные коллективы.

В ярких национальных костюмах Жителей и гостей Шымкента приглашают к накрытому дастархану: угощают рассыпчатым пловом и основным блюдом весеннего праздника — наурыз коже. По традиции его готовят из 7 ингредиентов, но у каждой хозяйки свой особенным рецепт этого кисломолочного супа.

«Коже считается одним из национальных блюд. В него добавляют 7 разных круп, я кладу тары, пшеницу, белую и желтую кукурузу. Это отличный суп, он поднимает иммунитет», — говорит Гульжаухар Кемелбекова, продавец.

Развлекают гостей праздника спортивными состязаниями. Самые сильные поднимают гири и перетягивают канат. Одно из развлечений для молодежи на празднике — кол курес. Самого сильного и умелого ждет всеобщий почет. Желающие продемонстрировать свою сноровку и ловкость — подбрасывают ногой лянгу. Её изготавливают из лоскутка козьей или овечьей шкуры, с пришитой к нему свинцовой «пуговицей»

В Наурыз принято говорить друг другу добрые слова, жители и гости города желают единства, мира, процветания нашей стране и каждой семье.

«Поздравляю жителей Шымкента и всех казахстанцев с праздником. Желаю каждой семье благополучия, здоровья, счастья! Наурыз мейрамы кутты болсын», — поздравил шымкентцев Берик Аширбеков, аким района Туран.

«Всех поздравляю с Рамазаном и праздником Наурыз. Несмотря на дождь, мы пришли сюда провести время с детьми. Желаю всем счастья и мира», — жительница города.

«Поздравляю всех с казахским новым годом! Желаю нашей стране и каждому ее жителю процветания», — житель города.

Сегодня, 22 марта, в девятый день Наурызнама, в Казахстане отмечают Жыл басы – День возвращения к традициям и ценностям нашего народа.

Это особенный момент, когда люди объединяются в праздничной атмосфере и гордо отмечают обновление — праздник весны.

После массовых гуляний жители и гости Шымкента по традиции идут друг к другу в гости и проводят этот праздник за щедро накрытым дастарханом в кругу родных и близких.