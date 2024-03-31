В Шымкенте насмерть сбили пешехода

Смертельная авария произошла в Шымкенте, передает OTYRAR.

Водитель автомашины Kia допустил наезд на пешехода 1976 года рождения, который перебегал проезжую часть с женой в неустановленном месте.

В результате ДТП на улице Байтерекова (не доезжая проспекта Астана) пешеход, не приходя в сознание, скончался на месте от полученных травм. Его супруга не пострадала.

«По предварительным данным, 29-летний водитель Kia допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 48-летний пешеход скончался на месте происшествия. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены необходимые экспертизы», — сообщил корреспондент программы «Экстренный вызов».

Как отметили очевидцы, на данной улице светофор установлен всего в 50 метрах от места происшествия.

Департамент полиции города Шымкента призывает граждан соблюдать правила дорожного движения, пешеходов — быть бдительными и переходить проезжую часть в установленном месте.