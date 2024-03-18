В Шымкенте растёт число лудоманов, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

За профессиональной помощью в прошлом году обратились более 300 человек, которые оказались в плену азарта. А сколько тех, кто самостоятельно пытается справиться – неизвестно. На проблему обратил внимание и президент страны. На заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительству до конца года нужно утвердить план борьбы с лудоманией. Инициатива сразу нашла поддержку среди населения. Ведь, многие считают, что игровая зависимость уже стала проблемой национального масштаба.

«А я считаю очень актуально. Потому что многие люди были очень зависимы и лезут в кредиты, чтобы потом вернуть долги. Проблема номер один», — говорит житель города.

«Это легкие деньги, но не долгие так скажем. Либо посадят, либо здоровье потеряешь», — говорит горожанин.

«Современное поколение в компьютерах, приставках это в любом случае затягивает. Это большие деньги тратятся на это. По любому с этим как то нужно бороться. Просто знаю по себе – нехорошая тема», — говорит житель города.