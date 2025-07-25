Портрет лудомана: как выглядит казахстанец «на игре»

Портрет лудомана составили на основе результатов республиканского социологического исследования о причинах и масштабах увлечения азартными играми.

Пристрастие к азартным играм в основном проявляется у мужчин, средний возраст игромана — 29 лет. Среди таких зависимых преобладают люди с высшим образованием. При этом около половины зависимых состоят или состояли в браке и имеют детей.

Дамиру 26 лет. Первые ставки он начал делать еще в 15. Сначала это казалось безобидной игрой, но со временем превратилось в проблему. На игру он спускал все заработанные деньги, начал занимать у друзей и родных, пока однажды не понял: справиться с этим самостоятельно он уже не может.

«За 10 лет нахождения в игре я проиграл около 70-80 миллионов. Саму проблему начал осознавать когда появились крупные долги, повидав дно. На данный момент я прошел базовый этап, волонтерство, сейчас нахожусь в статусе сотрудника и помогаю людям которые столкнулись с такой же проблемой», — рассказывает Дамир.

Республиканское исследование показало средний портрет человека, страдающего от игровой зависимости. Около 90% лудоманов мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, средний возраст 29 лет. Чаще всего это люди с высшим образованием, семейные, с детьми. Многие работают в таких сферах, как строительство, промышленность, финансы, есть среди них и госслужащие, и предприниматели.

«Это человек, который часто занимает какие-то определенные деньги, проводит время в сотовом телефоне, он вроде работает, но все средства уходят на поддержание его зависимости», — говорит ведущий специалист программы частного реабилитационного центра Арман Утибаев.

Результаты прошлогоднего опроса показали, в нелицензированных букмекерских конторах играют около 500 тысяч человек, почти столько же играют в лотереях, запрещённых интернет-казино, 450 тысяч в официальных букмекерских конторах. Многие играют сразу в нескольких форматах. Психологи говорят, игровая зависимость часто начинается с фразы: «Попробую один раз — вдруг повезёт». Триггером может стать реклама, совет друга или просто интерес.

Масштабы игровой зависимости показывает объём услуг, оказанных в сфере организации азартных игр и заключения пари. По итогам первого квартала этого года казахстанцы потратили на игру больше 100 миллиардов тенге.