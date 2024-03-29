Всем стоять: многокилометровый затор образовался на одной из улиц Шымкента

Автомобилисты попали в многокилометровый затор на проспекте Байдибек би. Об этом в редакцию otyrarkz сообщили водители.

Заторы на проспекте Байдибек би увеличились в связи с дорожными работами. Добраться вечером домой стало сущим кошмаром. Корреспондент программы «Экстренный вызов» заснял, что происходит на дороге. Этот вид на бесконечную колонну автомобилей сделан вечером 28 марта.

На автодороге образовалась многокилометровая пробка. Чтобы выбраться из нее, нужен почти час. Водителям и пассажирам ничего не остается, как запастись терпением.

Проспект является одним из самых загруженных в час пик. Не трудно представить, если там вдруг произойдет хотя бы одна авария. Объехать место ДТП будет не просто.

Кроме привычного раздражения водителей, это явление несет смертельный риск — речь идет, конечно же, о пациентах скорой помощи. Прорваться через ряды автомобилей будет невероятно сложно.