Взрывы под Таразом: 20-летним обвиненным ужесточили приговор

Обстановка в зале суда накаляется с того момента, как судья начинает зачитывать решение апелляционной коллегии, по делу о взрывах под Таразом.

Осуждённые солдаты Асет Аширбай и Ерпулат Туранов не сдерживают эмоций — в тюрьме они проведут не 9 лет, как было назначено изначально, а 13. Мало того: они обязаны выплатить государству материальный ущерб — 24 млрд тенге. Услышав новый вердикт, 20-летние срочники и их родные не выдерживают эмоционального напряжения. Осуждённые вины не признают. Один из них пытался оспорить решение прямо в зале суда.

Асет Аширбай, осужденный солдат:

«Где справедливость? Это несправедливый суд и несправедливый Казахстан! Не было никакой справедливости здесь! На 13 лет нас осудили. За что?! Почему?! Пусть вам все это вернется вдвойне».

Осуждённые солдаты слушали решение представителей Фемиды в Шымкенте. Сама апелляция по делу о взрывах под Таразом проходила в военном суде Астаны. Вместе с солдатами на скамье подсудимых оказались еще четверо офицеров.

В суде первой инстанции Ерлана Бошай и Берик Омарбекова оправдали, а Руслана Несипкалиева и Аслана Бакытжанова отпустили из зала суда, из-за отсрочки отбывания наказания. Последних апелляционная коллегия признала виновными, их осудили на 5 лет. Одному из них в столичном суде стало плохо, сторона защиты просила вызвать «скорую».

Жандос Мусабекулы, председатель военного суда РК:

«Несипкалиев и Бакытжанов признаны виновными по части третьей статьи «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и приговорен к пяти годам лишения свободы. Бакытжанов и Несипкалиев должны быть арестованы в зале суда. Срок отбывания наказания должен быть установлен с 10 марта».

Из зала суда осуждённых выводят под конвем. В коридоре их провожают родственники. Когда бывших рядовых пытаются посадить в спец автомобиль, оборудованный для перевозки осуждённых, родные пытаются их обнять и успокоить. После того как срочников увозят, их родные плачут и кричат, что двух молодых ребят осудили незаконно. По их словам, невиновность молодых людей доказывали и не раз.

Алмагуль Асанова, мать осужденного солдата Асета Аширбая:

«Суд был несправедливым. Почему мы подали апелляционную жалобу?! Почему трое судей рассматривали нашу жалобу?! Мы же верили им. Мы надеялись, что они найдут доказательства на счет невиновности наших детей. Но апелляция нас разочаровала. Они наоборот добавили срок нашим детям. Мы вообще с этим не согласны! Как нам теперь быть?!»

Жанар Кадырова, мать осужденного солдата Ерпулата Туранова:

«Суд изначально был несправедливым! Мы все это видим на протяжении двух лет. Наши дети говорили правду и за это получили 13 лет. По мнению следователей, которые расследовали данное дело, наши дети должны были соврать. Один парень, который соврал, сейчас ходит на свободе. Мы надеялись, что судьи из Астаны будут справедливыми, но нет. Мы доказали невиновность наших детей. Но решение апелляционной коллегии вы видите сами. Кому нам теперь верить?».

В суде первой инстанции стало известно, что солдаты бросили промасленную подожжённую тряпку в склад с боеприпасами, что вызвало пожар, череду взрывов, гибель людей и крупный материальный ущерб. Однако адвокаты осуждённых солдат с этим не согласны. Сторона защиты уверяет, что их вину в суде доказать не смогли. Они намерены подать кассационную жалобу.

Абзал Умиралин, адвокат осужденных солдат:

«В апелляционном суде мы доказали, что у них нет никаких доказательств. Абсолютно нет доказательств. Просто так взяли и осудили. Во-первых у них нет мотива преступления. Они служили и до окончания службы оставалось месяц».

К слову, приговор первой инстанции также завершился скандалом. В октябре прошлого года, осужденные солдаты и их родственники во время вынесения приговора не смогли совладать с эмоциями. Свою вину они не признали, в зале суда они нецензурно выражались. Не сдерживали гнев тогда и родственники осужденных: они снесли КПП в здание суда.

Пожар на территории воинской части 28349 в Байзакском района Жамбылской области произошел в августе 2021 года. Огонь не могли потушить несколько дней. На складах хранились инженерные боеприпасы и другие взрывчатые вещества. В результате взрыва 98 человек пострадали. Ущерб эксперты оценили почти в 25 миллиардов тенге.