Землетрясение магнитудой в 5 баллов произошло в Алмате

4 марта в 11:22 произошло землетрясение, передает OTYRAR.

Эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. В городе включились сирены, люди выбежали на улицу.

«Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 04 марта 2024г. в 11 час 22 мин 05 сек Алматинского времени (04 марта 2024г. в 06 час 22 мин 06 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 13.2. Магнитуда MPV 6.1. Координаты эпицентра 42.93° с.ш. 76.96° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 5 баллов»,-сообщают в МЧС Казахстана.