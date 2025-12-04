В Алматы почувствовали землетрясение

Сегодня, 4 декабря, жители Алматы почувствовали подземные толчки. Национальная система оповещения направила уведомления горожанам, правда немного с опозданием.

По данным ДЧС, толчки произошли в 12:44 по времени Астаны и предварительно оценены в 2–3 балла. Информацию подтвердило и МЧС РК.

«Эпицентр расположен в 277 километрах на юго-востоке от Алматы на территории Китая . Координаты эпицентра 41.021º с.ш. 78.387º в.д. Глубина 5 километров. Магнитуда MPV 6.7», — сообщили в МЧС.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Жители города, привыкшие к сейсмической активности, действовали спокойно: учреждения, офисы, школы и детские сады эвакуировались на улицы.