Жителя Туркестанской области после УДО отправили обратно в тюрьму

За домашнюю тиранию и алкоголизм жителю Тюлькубасского района заменили условно-досрочное освобождение на реальный срок за решеткой.

10 лет назад мужчину приговорили к 14,5 годам лишения свободы, но за примерное поведение в 2022 году отпустили по УДО.

Едва он оказался вне тюремных стен, «послушный гражданин» вновь стал постоянным посетителем злачных заведений с выпивкой, а дома распускал руки, угрожая родственникам расправой. Выходки буйного сына не выдержал даже родной отец и попросил вернуть его за решетку. В суде подследственный заявил, что никого не избивал, и что после выхода из тюрьмы вёл трезвый образ жизни. Представители Фемиды не раз слышали подобные оправдания в суде от тех, кому дали шанс на исправление. Свой неотбытый срок он проведет не дома, а за колючей проволокой.

«На основании вышеизложенного суд представление сотрудников отдела полиции Тюлькубасского района удовлетворил. Условно досрочное освобождение осужденного отменено и неотбытая часть наказания в виде 4 лет 7 месяцев и 18 дней заменена на заключение под стражу», — говорит Акмарал Муханова, судья Тюлькубасского районного суда.