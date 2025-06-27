Она ушла из окна навечно — а он выйдет уже через год

В Шымкенте вынесен приговор мужчине. Его подозревали в том, что он довёл собственную жену до самоубийства. И хотя родные погибшей уверены — она стала жертвой семейного насилия со стороны мужа, суд признал — женщина свела счеты с жизнью. Родственники погибшей требуют пересмотра дела.

В итоге шымкентский суд поставил точку в деле о гибели женщины. Мужа, подозреваемого в доведении до самоубийства собственной жены, суд приговорил к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении с минимальным уровнем безопасности.

Сабит Тореханов, судья: «Сейдуалиев признан виновным по статье 146, часть 5, пункт 5 УК РК. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев в учреждении с минимальным режимом. Мера пресечения в виде содержания под стражей оставляется без изменения до вступления приговора в законную силу».

Однако потерпевшая сторона убеждена — наказание несоразмерно содеянному. По их словам, дело должно было быть квалифицировано не как «доведение до самоубийства», а как «убийство».

Перизат Калдарбек, потерпевшая: «Я считаю, что это слишком мягкое наказание. Один год и шесть месяцев — это ничто. Из них он уже провёл 5 месяцев в СИЗО, и эти месяцы, скорее всего, зачтут. Это несправедливо. Сейчас за бытовое насилие могут дать до 8 лет, а здесь погиб человек — и всего год с лишним».

Напомним, трагедия произошла в феврале этого года. 42-летняя женщина выпала с третьего этажа многоквартирного дома и скончалась на месте. Самое страшное — всё произошло на глазах её малолетних детей, которым на тот момент было 2 и 4 года. Во время следствия дети рассказали, что отец толкнул их мать из окна. Однако в суде эти показания не были приняты во внимание, так как дети не достигли совершеннолетия.

У погибшей Шолпан остались семеро детей. Старшему — 22 года, младшему — всего два. Официально супруги развелись в 2020 году, но позже сошлись вновь, хотя брак законно не оформляли. За это время в семье родились ещё двое малышей. Один из них сейчас воспитывается в доме малютки, остальные — в семье. Родные боятся, что после освобождения отец может представлять угрозу для детей.

Перизат Калдарбек, дочь погибшей: «Когда в доме происходили ссоры, он всегда применял силу. Бил и нас, и маму. Пинал, бил пощёчинами, кулаками, таскал за волосы… Всё детство прошло в страхе и насилии. Мама всё время жила под гнётом, даже воспоминания у неё были нерадостные. Он изолировал нас от родственников, не давал с ними общаться».

В суде стало известно, что конфликты между супругами возникали на фоне бытовых трудностей и нехватки средств. Потерпевшая сторона намерена подать апелляционную жалобу. Две старшие дочери заявили, что готовы взять на себя ответственность за младших братьев и сестер.