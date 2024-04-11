Cola с метамфетамином: 90 литров контрафакта с наркотической начинкой обнаружили специалисты

90 литров Cola с наркотической начинкой пытались реализовать в Шымкенте.

О ликвидации канала контрабанды крупной партии метамфетамина сообщили в комитете национальной безопасности. Спецоперация прошла при координации сотрудников прокуратуры.

На опубликованных фотографиях отчетливо видно, что Cola не оригинальная. После проведенной экспертизы выяснилось: концентрация запрещенных веществ в ней составила более 80%.

Иностранца, который получил напитки с растворённым наркотиком, задержали. Он является главным подозреваемым в организации наркоканала. Ведется досудебное расследование.

Аркен Абдугали, официальный представитель КНБ РК:

«Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры ликвидирован канал контрабанды крупной партии метамфетамина. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит».