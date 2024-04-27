Город промышленников: как будут возрождать Ащысай

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды посетил село Ащысай недалеко от Кентау. Он встретился с местными жителями и общественными активистами, обсудил вопросы развития села.

В Ащысае есть детский сад и две школы, Дом культуры, библиотека, две спортивные площадки, отделение почтовой связи. Аким региона выслушал предложения жителей.

Провести разведку месторождений и разработать план развития села Ащысай возле Кентау поручил аким региона Дархан Сатыбалды. Он посетил склад отходов металлургического цеха Ащысайского рудника комбината цветных металлов и промышленную шахту на окраине села. И озвучил идеи по созданию производств.

«Мы разносторонне рассмотрим вопрос развития села Ащысай. Если здесь нет работы, мы не можем ограничить отток людей. В первую очередь мы приложим усилия к решению вопроса открытия новых предприятий и создания рабочих мест. Поддержим инициативы местных жителей, предпринимателей. Нужно провести разведку месторождений. Предпринимателям будет оказана поддержка», — говорит Дархан Сатыбалды аким Туркестанской области.

Районный начальник также поручил рассмотреть пути привлечения инвестиций в развитие местного туризма и затронул насущные вопросы: газоснабжения и строительства дорог. Местные жители озвучили свою просьбу — отремонтировать местный дом культуры. Было озвучено предложение об открытии детского лагеря, увеличении мест отдыха и улучшении инфраструктуры.

Аким района предположил, что граждане, которые родились в селе, внесут свой вклад в возрождение родного края. И поручил оказать им господдержку.

«Поручаю акиму Кентау и руководителям управлений разработать план по развитию села Ащысай», — говорит Дархан Сатыбалды аким Туркестанской области .

В селе Ащысай, которое когда-то было промышленным, сейчас проживает около двух тысяч жителей.