Интим-вымогательницу осудили в Туркестанской области. 35-летняя женщина требовала деньги за нераспространение видеозаписи интимного характера у директора колледжа.

Разведенную мать двоих детей приговорили к 7 годам лишения свободы. Также по решению суда она обязана возместить потерпевшему причиненный ущерб.

В Туркестанской области вынесли приговор женщине, которая вымогала у своего бывшего руководителя деньги и дорогой автомобиль. Инцидент произошел несколько лет назад в одном из колледжей региона. Женщина работала лаборантом, и решила заработать на шантаже. Она записала на видео интимной встречи с директором, а затем потребовала сначала 2,5 тысячи долларов, а потом еще 2,5 миллиона тенге. Но и этого ей показалось мало, за свое молчание он потребовала — автомобиль. С такими аппетитами потерпевший мириться не стал и обратился в полицию.

«Государственный обвинитель просил признать подсудимую виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, установить отбывание наказания в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы», — говорит Асет Серикбаев, пресс-секретарь туркестанского областного суда.

В суде женщину признали виновной, ее приговорили к 7 годам лишения свободы.

«Решением суда подсудимая признана виновной по пункту второму части четвертой статьи 194 уголовного кодекса республики Казахстан, ей окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы», — говорит Асет Серикбаев, пресс-секретарь туркестанского областного суда.

Суд также приговорил подсудимую взыскать в пользу потерпевшего 28 миллионов тенге. Приговор суда в законную силу не вступил. Адвокаты подсудимой подали апелляцию. Они просят учесть, что на иждивении женщины находятся малолетние дети.