Лучших знатоков казахского языка среди гвардейцев выбрали в Шымкенте

В воинской части 6506 национальной гвардии МВД РК прошел I этап смотра-конкурса «Мемлекеттік тіл — менің тілім», в котором приняли участие военнослужащие некоренной национальностей свободно владеющие казахским языком.

Конкурсанты состязались в трех номинациях.

В первом туре военнослужащие рассказали о себе на казахском языке.

На втором этапе выявлялось их знание пословиц и поговорок.

В заключение они участвовали в импровизированных сценах, читали стихи и спели патриотические песни.

По итогам языкового состязания победителем признана старший специалист (инструктор) 2 батальона оперативного назначения рядовой Анастасия Ивашкина, с самого начала показавшая высокий уровень своей подготовки.

По ее словам, знание государственного языка помогает ей в общении сослуживцами. Второе место в конкурсе занял сержант 1 взвода 12 роты оперативного назначения — инструктор по боевой подготовке младший сержант Артем Калашников. Замкнул тройку сильнейших специалист (оператор) роты материально-технического обеспечения рядовой Давид Лаптев.

«В нашем многонациональном государстве очень важно формировать гармоничную языковую политику, обеспечивающую полномасштабное функцио¬нирование государственного языка как фактора укрепления национального единства при сохранении и развитии языков всех этносов, проживающих в Казахстане», – отметил старший офицер по внедрению государственного языка воинской части 6506 сержант Бекжан Малик.

Все победители награждены дипломами и ценными подарками.

Обладателю главного приза выпал шанс представлять бригаду на втором этапе смотра-конкурса «Мемлекеттік тіл – менің тілім» в городе Талдыкорган.

В последующем победитель примет участие в заключительном этапе конкурса, который пройдет в главном командовании национальной гвардии Республики Казахстан в Астане.