Гвардейцы устроили праздничное событие к предстоящему Дню защитника Отечества

Гвардейцы отметили День защитника Отечества: поэзия, песни и патриотические встречи.

В преддверии Дня защитника Отечества Шымкент наполнился патриотическими стихами, песнями и душевными встречами, посвященными доблестным защитникам нашей Родины.

В воинской части 6698 накануне праздника состоялось мероприятие под названием «Қарулы күштер – елімнің айбыны», искусно организованное шымкентской городской библиотекой.

Поэтессы Маргуба Муктаровна и Жаныл Жумабековна своими проникновенными стихами воспели мужество и героизм солдат и офицеров, стоящих на страже нашего мирного неба.

Юные артисты, не жалея сил и вдохновения, дарили гвардейцам яркие выступления, заряжая их праздничным настроением и патриотическим духом.

В этот же знаменательный день военнослужащие воинской части 6698 приняли участие в мероприятии «Сарбаздар – елімнің тірегі», которое прошло в шымкентской городской библиотеке имени Абая.

На этой встрече, наполненной духом патриотизма и гордости за свою страну, ветераны Вооруженных Сил поделились с молодым поколением своими воспоминаниями о важных вехах истории казахстанской армии, вдохновляя их на новые свершения и безграничную любовь к Родине.

Праздничная программа мероприятия была насыщена патриотическими песнями и композициями, которые тронули сердца всех присутствующих. Гвардейцы, с честью и достоинством несущие свою службу, получили теплые поздравления от гостей.

В знак признательности за подаренное праздничное настроение и душевную атмосферу организаторам мероприятий были вручены благодарственные письма от командира воинской части 6698.

Эти встречи, наполненные патриотическим духом и искренними чувствами, стали настоящим гимном мужеству, самоотверженности и безграничной любви к Родине солдат и офицеров, защищающих нашу Отчизну.