Лжеполицейских-вымогателей задержали в Шымкенте

Жители Шымкента вымогали деньги, представляясь сотрудниками полиции. Троих мужчин задержали сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью. Они, применяя силу, занимались вымогательством денег у местных жителей.

По данным министерства внутренних дел, трое злоумышленников, выдавая себя за сотрудников полиции, кроме прямого вымогательства денег также требовали со своих жертв ежемесячную плату за “покровительство”.

У одного из них было изъято поддельное служебное удостоверение сотрудника полиции. Еще один член банды оказался ранее судимым за мошенничество. Преступников, дискредитирующих сотрудников полиции задержали, сейчас они находятся в СИЗО.

«Возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства, грабежа и самовольного присвоения звания представителя власти. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы», — рассказал Шынгыс Алекешев, официальный представитель МВД РК.