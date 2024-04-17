На патрульной машине за личными делами передвигались в Шымкенте

Эту видеозапись в редакцию телекомпании «Отырар» прислали очевидцы. На кадрах: патрульная машина подъезжает к частному дому.

За рулем служебного автомобиля мужчина в гражданском, а на заднем пассажирском сидении две женщины с ребенком. Видео, по словам очевидцев, снято 10 апреля.

Кто был за рулем патрульного автомобиля-такси?

В полиции обещают это выяснить и привлечь к ответственности за использование служебного транспорта в нерабочее время, а также за поездки по своим делам.

«В настоящее время по данному факту проводится служебное расследование. В отношении сотрудника полиции будут приняты строгие дисциплинарные меры», — говорит пресс-служба департамента полиции г. Шымкента.