Сотрудники акимата Туркестанской области передали служебные авто в помощь медикам региона, передает Otyrar.kz

Служебный автомобиль акима Рашида Аюпова уже несколько месяцев перевозит медиков по Туркестану.

«Сама я акушерка и регулярно выезжаю на дом к пациенткам. Уже несколько месяцев ездим на машине главы Туркестана. Дело тут не в машине, главное, что люди добрые и отзывчивые. Пусть никто не болеет, главное сейчас, — это здоровье человека», — говорит акушер-гинеколог Салтанат Оспанова.

Как пояснили в облздраве, в распоряжение медиков был передан 161 автомобиль со всех районов Туркестанской области.

«Это не говорит о том, что у нас не хватает автомобилей, просто решили передать в каждом районе свои машина на дополнительную помощь. Она не помешает, наоборот, наши медики не теряют драгоценное время», — пояснили в акимате.

Как долго служебные авто чиновников будут перевозить медиков пока неизвестно, тем временем в облздраве уверяют, что ситуация в регионе стабилизируется с каждым днем.