В сентябре 2018 года в акимате Астаны отказались от служебных машин и пересадили своих сотрудников на такси. Глава города Бахыт Султанов сообщил, что благодаря этому бюджет всего за несколько месяцев сэкономил 50 млн тенге. За пять лет экономия составит 1 млрд тенге.

Корреспондент Informburo.kz изучил, какая ситуация на сегодня с арендой автомашин в регионах Казахстана.

Сколько стоит перевозка чиновников в Павлодарской области

В Павлодарской области для перевозок госслужащих существует целое предприятие – ТОО «Автохозяйство Павлодарской области», учредителем которого является областной акимат. Каждый год аппарат акима региона, а также областные управления и территориальные госучреждения заключают с ТОО договоры на аренду служебных машин вместе с водителями.

Закупаемые автотранспортные услуги оказывают частные компании-перевозчики, но аппарат акима и облакиматовские структуры заключают контракты именно с «Автохозяйством Павлодарской области». Формально услугу они заказывают у самих же себя.

По условиям контракта акиму области, пятерым его заместителям и руководителю аппарата полагались три комфортабельных автомобиля повышенной проходимости (один Lexus 570 и два Toyota Land Cruiser), пять представительских лимузинов (в том числе Mercedes-Benz S 500), восемь машин бизнес-класса и один микроавтобус на 16 посадочных мест.

Перевозки у автохозяйства приобретены способом госзакупок из одного источника. Причина – несостоявшийся конкурс. То есть без конкуренции и с непрозрачным ценообразованием. В 2018 году для обслуживания высших должностных лиц региона аппарат акима области заключил договор №057 на аренду легковых автомобилей с водителями на 131 млн тенге.

В 2019 году аппарат акима потратит на аренду машин не меньше. По допсоглашению срок действия старого контракта продлён до февраля. По этим основаниям автохозяйству заплатили 22 млн тенге. После проведения открытого конкурса, который может сорваться по причине отсутствия конкурсной массы, может быть заключён годовой контракт.

Аппарат акима области пока планирует потратить 102 млн тенге (с марта по декабрь 2019 года). Итого смета транспортных расходов составляет 124 млн тенге. При этом в прошлые годы акимат в заранее заявленные рамки финансирования никогда не укладывался и доплачивал поставщику крупные суммы через дополнительные соглашения к уже заключённым контрактам.

Почему такси не подходит Бакауову и его заместителям

Помимо акима с его заместителями все 24 областных управления, а также аппарат облмаслихата и областная ревизионная комиссия заключают свои отдельные договоры с ТОО «Автохозяйство Павлодарской области» на аренду служебных машин с водителями. У каждого ведомства суммы варьируются от 3-4 до 10 млн тенге и более.

За весь 2018 год управления областного акимата потратили на автопоездки более 100 млн тенге. А всего расходы на поездки областных чиновников по итогам года составили без малого четверть миллиарда тенге (все контракты ТОО «Автохозяйство Павлодарской области» можно увидеть на сайте госзакупок).

На одной из пресс-конференций автор этого текста поинтересовался у главы региона Булата Бакауова, почему акимат продаёт поликлиники, но не выставляет на продажу ТОО «Автохозяйство Павлодарской области». Акиму напомнили, что Президент республики призывал отказаться от коммунальной собственности там, где есть конкурентная среда. Бакауов в ответ заявил, что политические госслужащие, в том числе и он, якобы не могут пользоваться услугами частных перевозчиков.

На каких автомобилях ездят чиновники

В других регионах Казахстана акиматы тоже имеют внушительные автопарки, и для чиновников существуют специальные сервисные предприятия. Форма собственности везде разная (либо КГП в составе аппарата акима, либо ТОО, принадлежащее местному акимату), но задача у всех одна – делать жизнь чиновников комфортной и уютной.

К примеру, аппарат акима Западно-Казахстанской области в 2018 году заключил три контракта с ТОО «Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО» на оказание автотранспортных услуг общей стоимостью 143 млн тенге. Согласно выложенной на сайте госзакупок технической спецификации, поставщик обязан был предоставить на весь год для акима ЗКО, его заместителей и руководителя аппарата автопарк, включающий один представительский автомобиль Kia Quoris (2015 года выпуска), пять седанов бизнес-класса Toyota Camry (2014 года выпуска), две машины Toyota Camry (2007 и 2008 годов выпуска), одну Kia Optima (2017 года выпуска), внедорожник Toyota Land Cruiser и кроссовер Kia Sorento, а также микроавтобус «ГАЗель» (все контракты аппарата акима ЗКО с ТОО «ХОЗУ аппарат акима ЗКО» здесь).

Какими бы большими ни казались траты в ЗКО, они меркнут рядом с данными из Туркестанской области. Её руководство в 2018 году потратило на перевозки начальников из облакимата 309 млн тенге. Для нужд чиновников у ТОО «Хозяйственное управление аппарата акима ЮКО» (в то время действовало прежнее название региона) была арендована 91 машина, в том числе 36 автомобилей C-класса (Toyota Corolla, Nissan Almera, Chevrolet Cruz), 52 машины D-класса (Toyota Camry, Skoda Superb), один представительский Мегсеdes-Веnz S-Class и три внедорожника Lexus и Toyota Land Cruiser (контракты аппарата акима Туркестанской области здесь).

Велосипед хорошо, но машина много лучше

Служебные машины в акимате Алматы обслуживает специализированное ТОО «Хозяйственное управление города Алматы» (ХОЗУ). Автотранспортные услуги каждое алматинское госучреждение закупает самостоятельно. К примеру, управление природных ресурсов и регулирования природопользования на 2019 год заключило договор на сумму 2 млн 450 тысяч тенге, аппарат маслихата города Алматы за служебные машины заплатил 2 млн 592 тысячи тенге, управление земельных отношений – 2,6 млн тенге, управление энергетики и коммунального хозяйства – 2,7 млн тенге.

Самый крупный заказчик автотранспортных услуг – аппарат акима города. Большой поклонник велосипедов Бауыржан Байбек прославился тем, что призывал алматинцев передвигаться на байках, однако сам предпочитает комфортабельное авто.

В 120 млн тенге обошлись разъезды акима Алматы, его заместителей и руководителя аппарата в 2018 году. В их распоряжении были 16 автомашин, в том числе две C-класса (средний) не ранее 2012 года выпуска, 10 машин E-класса (высший средний) не ранее 2010 года, полноприводный внедорожник, автомобиль представительского класса (не ранее 2013 года) и два микроавтобуса. Техспецификацию для тендера составил не аппарат акима, а ХОЗУ, то есть поставщик (все контракты аппарата акима Алматы с ТОО «Хозяйственное управление города Алматы» можно увидеть здесь).

В 2019 году транспортные расходы акимата Алматы существенно возрастут.

Судя по плану госзакупок, аппарат акима должен провести несколько конкурсов на аренду служебных машин на общую сумму свыше 185 млн тенге. К тому же акимат намерен расширить свой автопарк и приобрести в счёт бюджета более 20 легковых автомобилей на общую сумму 292 млн тенге. В их числе шесть машин представительского класса с объёмом двигателя свыше 3000 см3 и стоимостью 26 млн тенге каждая (с планом госзакупок аппарата акима города Алматы можно ознакомиться здесь).

Хозяйственное управление города Алматы, будучи субъектом квазигосударственного сектора, закупает товары и услуги через портал госзакупок. В основном это запчасти, бензин и хозтовары (тряпки, швабры, мыло и другое), но в плане на текущий год есть одна интригующая госзакупка – в ХОЗУ пожелали заказать услуги по бронированию авто. Услуга единичная и сравнительно недорогая – всего 995 тысяч тенге.

Зачем акимам регионов машина в Астане

Некоторые областные акимы имеют и служебный автотранспорт в родных городах, и лимузины в Астане (на случай командировок). Например, аппарат акима Восточно-Казахстанской области в 2018 году арендовал у РГП «Автохозяйство управления делами Президента РК» представительский лимузин, потратив на это 2,9 млн тенге. В 2019 году аппарат акима ВКО намерен продлить контракт с автохозяйством УДП РК.

Свой Мегсеdes-Веnz S-Class в президентском гараже арендует и аппарат акима Актюбинской области. По итогам 2018 года услуга обошлась актюбинскому бюджету в 2,8 млн тенге.

В Астане свои служебные лимузины имеют не только Даниал Ахметов и Бердыбек Сапарбаев. Среди заказчиков автотранспортных услуг РГП «Автохозяйство управления делами Президента РК» на сайте госзакупок значатся аппараты акимов Западно-Казахстанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской и других областей республики.

На школах экономят, на машинах – нет

Многомиллионные траты на акиматовские автоперевозки, по мнению экс-мажилисмена Серикбая Алибаева, дискредитируют власть. Он отметил, что это происходит на фоне оптимизации бюджетных расходов и масштабной приватизации госсобственности.

«Чиновники любят рассуждать о бюджетной экономии. В той же Павлодарской области во многих сёлах даже закрывают малокомплектные школы, потому что это для бюджета накладно. В Павлодаре продали частным предпринимателям две крупнейшие городские поликлиники и единственный в регионе Диагностический центр, оптимизировали детские музыкальные и художественные школы, сократили количество библиотек. Подобное происходит во всех регионах, и делается это всё ради копеечной экономии. В то же время отказываться от собственного комфорта акимы не хотят, а это уже лицемерие», – считает Алибаев.

Депутат Мажилиса Парламента РК Кенес Абсатиров считает, что чиновникам служебная машина необходима, не важно, в каком виде – такси или персональное авто. Однако мажилисмен категорически против роскошных автомобилей, он предлагает внедрить специальные нормативы.

«Много выездов не только на совещания, но и на объекты. Передвижения по области всегда требуют расходов. Другое дело, в какой форме служебный автомобиль будет. Допустим, как в Астане такси арендуют или персональный автомобиль у акимата. На мой взгляд, сложно представить работу без автомобиля», – уверен депутат.

Кенес Абсатиров считает, что необходимо внедрить стандарты по классу авто для каждой категории госслужащих, чтобы чиновники не катались на роскошных автомобилях импортного производства.

«Служебная машина должна обеспечить передвижение от точки А до точки Б, и не обязательно кресло для детей, аудиосистема, кожаный салон. Я писал депутатский запрос, и в Правительстве ответили, что нормативы будут разработаны. Лично я в субботу-воскресенье езжу на «Яндекс-такси». В летнее время – на своём личном автомобиле», – объяснил депутат Мажилиса.

Столичные чиновники уже посчитали, сколько сэкономили, отказавшись от служебных автомобилей, – 40%. Медет Курманов, председатель Ассоциации транспортников Астаны, рассказал, что договор с акиматом заключили на пять лет.

«До нас акимат города ежегодно выделял деньги на приобретение автомобилей. Автомобили передавались на предприятие автохозяйства, которое содержало их и оказывало транспортные услуги каждому отдельному госоргану, оплатившему услуги. Было неэффективное использование машин: расходы шли, автомобиль не эксплуатировался весь день. Когда мы писали концепцию, мы рассматривали вопрос неэффективности использования служебных машин», – рассказывает Медет Курманов.

Проект существует четыре месяца, и в Ассоциации транспортников Астаны уже увидели общую картину:

Плюсы:

экономия денег.

Минусы:

риски для госоргана (непунктуальность такси);

неудобства в процессе перевозки, госслужащий не может вести конфиденциальный диалог;

грязные автомобили.

«В то же время город ведь получает услуги в таком же виде. Теперь и госслужащие стали замечать эти проблемы – что нужно сервис улучшать. Сознание чиновника нужно менять, нужно быть ближе к народу, знать проблемы народа. И у них есть инструменты для того, чтобы это исправить. Почему у чиновника должен быть служебный автомобиль, почему государство должно за это платить?» – сказал Медет Курманов.

Внедрение астанинской модели в регионах сейчас затруднительно, продолжил он. На это есть две причины: в одних регионах нет чёткой единой службы такси, в других чиновники сами не желают отказываться от служебного авто.

«Власти не готовы, не понимают, как это будет работать, в чём суть. Изначально мы тоже получили отпор. С другой стороны, сам бизнес неактивен, не приходит и не показывает преимущество этих проектов. Системы такси, как в Астане, нет в регионах. Преобладает нелегальный извоз. Государство не может работать с нелегальным извозом. Должна быть инициатива определённого сектора такси, чтобы 5-6 компаний консолидировались, пришли, сказали, что готовы обслуживать, сделать определённую систему, потому что государство не должно напрямую открывать парки, обслуживать себя, это не его компетенция», – считает Медет Курманов.

В Ассоциацию транспортников Астаны недавно обратились чиновники из Шымкента – пока за консультациями. Они понимают, что нужно идти к тому, чтобы отказаться от служебных машин. Но ещё не созрели.