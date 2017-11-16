Чиновникам акимата Шымкента вернули служебные авто

Сегодня чиновникам городского акимата вернули служебные автомобили. Напомним, месяц назад все служебные авто были опечатаны. Ровно месяц заместители акима города, руководители отделов, акимы районных акиматов и их заместители были лишены возможности пользоваться служебными автомобилями.

Напомним, в целях эксперимента глава города предложил чиновникам, как говорится, испытать на себе все, что испытывают каждый день обычные горожане, пользующиеся общественным транспортом.

Все это время руководители подразделений акимата не просто ездили в автобусах. Но фиксировали все – от того, переполнен автобус или нет, до обилечивания и культуры обслуживания пассажиров. Правда, чиновникам предписывалось ездить на автобусах ровно неделю – далее – по их желанию – либо на автобусах, либо пешком, либо на своих личных автомобилях.

1 из 4

«Сегодня в акимате города подвели промежуточные итоги эксперимента. А они оказались более чем серьезными, — рассказала Айгерим Джумакулова, руководитель пресс-службы акима Шымкента, — Разработан и работает рейтинг транспортных компаний на официальном сайте акимата, планируется запуск социальных маршрутов, увеличение количества автобусов на отдельных маршрутах, информационные табло на остановках…»

Одним из существенных прозвучало предложение увеличить количество графиков на отдельных маршрутах.

«Так, по маршруту №4 будет добавлено 4 графика, №40 – 2 графика, №145 – три графика. Подправлены графики движения маршрутов №101 и 89», — добавила руководитель пресс-службы.

Итак, можно уже структурировать изменения:

рассматривается возможность открытия 12 социальных маршрутов;

на сайте акимата города был разработан рейтинг транспортных компаний, причем оценку их работе ставили все, кто пользуется общественным транспортом;

по итогам обращений граждан и на основе рейтинга с пятью компаниями, не соблюдающими условия, договор был расторгнут;

было предложено увеличить количество графиков на отдельных маршрутах, а для удобства пассажиров разработано мобильное приложение.

Еще один важный момент. Возможно, в недалеком будущем на всех городских автобусах будет внедрена система электронного билетирования. Уже заключен соответствующий меморандум с ТОО «SMART-ЖКХ».

На автобусных остановках стали устанавливать информационные табло с графиками движения маршрутов. Теперь жителям достаточно посмотреть график, чтобы выбрать оптимальный маршрут.

И последнее — в ближайшие дни в город приедут 100 новых автобусов.

В акимате города подчеркивают — это лишь промежуточные итоги. Окончательные будут озвучены в ходе совещания 11 декабря.

И в заключение небольшой фоторепортаж от пресс-службы. Неподдельной радости журналисты не увидели — самих чиновников на стоянке не было…

1 из 5