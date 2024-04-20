Под опекой государства, или Праздник среди будней

Женский клуб «Арулар» в очередной раз продемонстрировал, какой деятельной и милосердной может быть доброта.

Свой, городской

Кто знает, где в Шымкенте расположен дом престарелых? Большинство ответит: «На Чапаевке!», а кто-то со знанием дела даже добавит: «На улице Лермонтова». Все правильно. Только теперь то социальное учреждение имеет областной статус. А ГОРОДСКОЙ дом престарелых и инвалидов расположен по другому адресу: город Шымкент, улица Балапан ата, 5/1, на углу перекрестка с пр. Момышулы. Запомните (на всякий случай) его полное официальное название – КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг №10» управления занятости и социальной защиты города Шымкента.

Этот дом престарелых и инвалидов был создан решением акима г. Шымкента в январе 2023-го, то есть ему всего-то год с небольшим. И сейчас в нем под опекой государства проживают 50 человек, из которых 15 женщин и 35 мужчин, в том числе девять инвалидов I-II групп. Самому молодому проживающему – 27 лет, самому возрастному – 89.

Я узнала об этом учреждении и даже познакомилась с некоторыми его жильцами и обслуживающим персоналом благодаря благотворительной акции женского клуба «Арулар», которую провели 12 апреля 2024 года. Идея проведения акции принадлежит президенту клуба Гульшаре Сапарбаевой, а реализация – Любови Макашевой.

Стоит сразу отметить, что это учреждение размещается в очень красивом трехэтажном здании, которое снимают в аренду. Глядя на него со стороны, совсем не скажешь, что это дом престарелых и инвалидов. Это и неудивительно, ведь раньше здесь размещалась гостиница «Ұлы дала».

«Здесь ощущается атмосфера дома, уюта и тепла, – сказала Любовь Макашева, член клуба «Арулар». – Красивая мебель, торжественный холл, чуткий обслуживающий персонал. За плечами каждого из 50 его жильцов своя непростая судьба, сложные, порой трагичные жизненные обстоятельства. А здесь им обеспечены комфортные условия проживания, уход, в том числе медицинская помощь».

Несколько слов о женском клубе «Арулар». Клуб имеет 15-летний опыт работы по проведению социально значимых мероприятий, благотворительных акций для незащищенных категорий граждан. В его составе более 40 женщин с активной жизненной позицией. Ранее они работали на ответственных и руководящих должностях, а сегодня каждая из них щедро делится своим опытом, в том числе по организации таких благотворительных акций. А по сути, праздников, скрашивающих будни обычных людей, – наших современников и земляков.

И акция милосердия под неизменным девизом «От сердца – к сердцу!», проведенная в доме престарелых и инвалидов г. Шымкента, еще одно тому яркое подтверждение.

А что такое благотворительная акция?

Это в первую очередь обмен человеческим теплом, добром, эмоциями. На этот раз акцию клуб «Арулар» приурочил к празднику Ораза айт.

Был организован концерт с участием студентов университета имени Мардана Сапарбаева и колледжа «Парасат». Звучала красивая музыка, песни, показаны танцы. И все это ярко, празднично, в изящных костюмах. Начался концерт с потрясающе-нежного исполнения песни «Казахский вальс» на слова Сабита Муканова, музыка Латифа Хамиди. Студенты приглашали ветеранов и бережно поддерживали их в танце. Все танцевали и радовались такому душевно-ностальгическому началу праздника.

Во дворе накрыли щедрый дастархан, ветеранов угощали благоухающим пловом и салатами. Специально для этого торжества приготовили горячие бауырсаки. Клуб «Арулар» привез самсу, пирожки, каттатаму, купил сладости. Все было вкусно приготовлено и подано от души.

Все 50 проживающих инвалидов и одиноких граждан получили подарки, никого не забыли. 15 женщинам вручили красивые шелковые шарфы и ночные рубашки, мужчинам – футболки и домашние тапочки, а инвалидам – к тому же и теплые безрукавки. А еще каждому подарили по коробке печенья и по три пары носков.

Все это было приобретено за счет спонсоров, в числе которых – кондитерская фабрика «Пионер», фабрики «Эластик» и «Гаухар». Помимо этого, члены клуба «Арулар» собрали денежные средства в размере 200 тысяч тенге, которые ушли на организацию и проведение праздника.

Что немаловажно, студенты университета имени Мардана Сапарбаева и колледжа «Парасат», принявшие участие в этом мероприятии, сделали для себя простые и в то же время ценные выводы, как важно беречь друг друга, как надо уважительно относиться к людям старшего поколения, которые тоже были молодыми и сильными, но по воле судьбы, из-за одиночества оказались в доме престарелых и инвалидов.

Забота, но какая?

Знаю, многих страшит перспектива оказаться в старости в доме престарелых. Простите за тавтологию. Но знаете, лучше иметь четкое представление о том, что именно дает дом престарелых.

Во-первых, в этом стационарном учреждении оказывают социальные услуги по семи направлениям: бытовая, медицинская, психологическая, экономическая, правовая помощь, организация культурного досуга стариков и трудотерапия.

Ответьте честно, такой спектр услуг у нас получает каждый пенсионер, живущий в семье? Скажем так, не всегда и не весь объем. А ведь возможность получать такие услуги заметно улучшает качество жизни пожилых людей.

В этом просторном и уютном здании есть столовая, массажный кабинет, бассейн, лечебно-реабилитационное оборудование, баня, прачечная.

Это учреждение предназначено для постоянного проживания престарелых и инвалидов, которые нуждаются в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, в социально-трудовой адаптации.

Остается добавить, что руководит КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг №10» управления занятости и соцзащиты г. Шымкента Венера Чингизовна Нуржанова.

Как попасть в дом престарелых?

Венера Чингизовна дала нам такое разъяснение: «Лица (семьи), признанные нуждающимися в специальных социальных услугах, обращаются в отдел занятости за предоставлением гарантированного объема специальных соцуслуг по месту проживания путем подачи:

1) заявления получателя услуг, а для несовершеннолетних и недееспособных лиц – письменного заявления законного представителя (один из родителей, усыновитель (удочеритель), опекун или попечитель, приемный родитель, патронатный воспитатель и другие заменяющие их лица, осуществляющие в соответствии с Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье» заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка, лица старше 18 лет (законный представитель), по форме согласно приложению №1 к настоящему стандарту или ходатайство медицинской организации;

2) документа, удостоверяющего личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов получателя услуг с наличием индивидуального идентификационного номера (ИИН) для идентификации;

3) медицинской карты по форме согласно приложению №2 к настоящему стандарту с выпиской из амбулаторной карты или истории болезни.

Отдел занятости при приеме заявления формирует запросы по ИИН в информационные системы госорганов и (или) организаций через шлюз «электронного правительства» для получения следующих сведений:

1) о документе, удостоверяющем личность;

2) об установлении инвалидности;

3) о разработанных мероприятиях в индивидуальной программе абилитации и реабилитации лица с инвалидностью;

4) для лиц старше 18 лет – о решении суда при признании лица недееспособным (при наличии);

5) о пенсионном возрасте для лиц пенсионного возраста;

6) о наличии статуса ветерана Великой

Отечественной войны, ветерана боевых действий на территории других государств, а также ветерана, приравненного по льготам к ветеранам Великой

Отечественной войны, семьи погибших военнослужащих, перечисленных в подпункте 1) статьи 8 Закона РК «О ветеранах».

При отсутствии сведений из информационных систем к заявлению для лиц старше 18 лет прилагается копия решения суда о признании лица недееспособным (при наличии).

Копии документов предоставляются вместе с оригиналами, которые после сверки возвращаются заявителю, кроме медицинской карты.

Из организации стационарного типа:

1) лица с инвалидностью первой и второй групп;

2) лиц, не способных к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом».

Сколько в стране домов престарелых?

Из открытых источников в интернете узнала, что на сегодня в казахстанских домах престарелых проживают 20,7 тыс. пенсионеров. Больше всего таких домов в Восточно-Казахстанской области (17 домов на 2 787 мест), Карагандинской (11 домов на 2 527 мест) и Западно-Казахстанской областях (11 домов на 1 294 места). В остальных регионах насчитывается от двух до шести домов престарелых и инвалидов.

Наша Туркестанская область и Шымкент с 350 и 50 жителями соответственно в домах престарелых и инвалидов смотрятся на этом фоне весьма неплохо. То есть у нас бросают стариков все же реже, чем в других регионах.

Спасибо аруларкам!

Меня восхищают женщины из клуба «Арулар». Действительно, они красивые, прежде всего душой, своими порывами милосердия. Они немногословны, деятельны. Вот и на этот раз они обратили внимание горожан на проблему – одиночество, но под государственной опекой. И показали всем нам пример, повторюсь, деятельной доброты. Низкий поклон им за это!

Фарида Шарафутдинова