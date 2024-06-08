Успешных учили стрессоустойчивости

Минувшие три весенних месяца запомнились членам женского клуба «Арулар» красивым мероприятием на аллее Почетных граждан Шымкента, встречей Наурыза, душевной благотворительной акцией в городском доме престарелых и инвалидов, а еще тренингом по… стрессоустойчивости.

А нужен ли был такой тренинг успешным, состоявшимся женщинам? Оказывается, нужен! Потому что стресс – это явление повсеместное, массовое, вневременное и вневозрастное. Стресс можно «подхватить» и дома, и в офисе, и транспорте, да просто послушав или прочитав в интернете новостную линейку дня.

О том, как противостоять стрессу, своим подругам по клубу «Арулар» рассказала сертифицированный тренер АО «НК «КТЖ» Гульмира Шартаева. Тренинг проходил в комфортной обстановке в современном пространстве библиотеки имени А. Пушкина.

«Надеюсь, что по результатам тренинга наши аруларочки получили навыки самообладания, стрессоустойчивости, управления эмоциями, чувство уверенности. С другой стороны, мне изначально хотелось, чтобы в ходе тренинга мы обменялись определенным жизненным опытом в части противостояния стрессу. Самообладание – это базовый навык для стрессоустойчивости, управление эмоциями придает человеку уверенности в себе», – сказала Гульмира Шартаева.

Состоялась откровенная беседа на непростую тему о том, как каждая женщина находит в себе силы, возможно, определенные приемы противостояния стрессу.

«Мы проработали несколько практических упражнений и вариантов решений. Получился хороший обмен жизненным опытом, кто как проходит через это. Кому-то выйти из стресса помогает йога, другим – занятия спортом, физические упражнения, дыхательная гимнастика. На этом тренинге я показала несколько видео с упражнениями по дыхательной гимнастике.

Самая эффективная и быстрая скорая помощь при стрессе: посчитать про себя до десяти и выпить стакан воды, отвлечься, переключиться.

Я рассказала о необходимости переключения внимания с негативной ситуации и поиска в ней положительного зерна.

Обычно привожу несколько примеров из своей жизни. Ну, скажем, была ситуация, когда у меня затопило квартиру. Как следствие, я затопила нижнюю. Ко мне сразу же пришли соседи снизу и вместе со мной начали вычерпывать воду: собирали ее тряпками, отжимали воду в ведро и так далее. Тогда я сказала им: «А вы знаете, даже в этой ситуации есть положительный момент!» Они посмотрели на меня, как на ненормальную, мол, что же тут хорошего?! Отвечаю им: «А то, что полы помыли!» То есть во всех таких, казалось бы, безвыходных ситуациях нужно искать и находить положительное зерно, уцепиться за него. А если без конца говорить, что все плохо, то никогда хорошо не будет».

Гульмира продолжила свой рассказ: «Стресс в переводе с английского означает «давление, напряжение». Я своим слушателям задаю такой вопрос: что такое стресс? Это физиологическая реакция организма на внешнее воздействие, необходимая для адаптации к изменившимся условиям жизни. Стресс может быть и позитивным, и негативным – это дисстресс. Он опасен тем, что подрывает защитные силы организма.

Профилактика стресса – это запланированное уважение к себе любимому. Это совместные с семьей или друзьями выезды на природу, занятия любимым делом, хобби. Кому-то помогает простое общение с детьми и внуками.

На своем тренинге я даю слушателям такое упражнение – дописать, закончить предложение. Казалось бы, заведомо негативное. Но обязательно дописать его надо в хорошем ключе, с позитивным настроем. Ну, например: «Я часто остаюсь после работы, это хорошо…» Надо найти причины этого «хорошо». Во-первых, это хорошо, что так я могу переждать пробки на дорогах. Во-вторых, это хорошо тем, что я больше смогу сосредоточиться на работе. В-третьих, это хорошо, потому что, когда никого нет на работе, я успеваю выполнить все, что не успела сделать за день. И домой ухожу с чувством выполненного долга и в хорошем настроении.

Вот в таком ключе мы прорабатываем несколько неоконченных предложений. В итоге человек перенастраивает свое мышление, начинает видеть положительные моменты, казалось бы, в непростых ситуациях. Еще одно незаконченное предложение: «Мне часто звонят после десяти вечера работники по работе на сотовый телефон…» Чем это хорошо? А тем, что ты востребованный работник, без тебя не могут обойтись, им очень важно услышать твое мнение. И далее – в таком же ключе».

Если подытожить все вышесказанное Гульмирой Шартаевой, то становится ясно, что стрессоустойчивости, то есть способности человека активно противостоять проблемам, трудностям, шоковым и неприятным ситуациям важно и можно научиться. И главный навык – саморегуляция, то есть контроль своих мыслей и чувств. МЫШЛЕНИЕ В ПОЗИТИВНОМ КЛЮЧЕ. Только так!

А ведь точно, пока мы живы, почти все решаемо. Ведь верно?

Фарида Шарафутдинова