Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев в столичной аллее «Улытау».

Данную акцию также поддержали волонтеры, представители организации «Ассамблея жастары», активная научная, креативная, творческая, спортивная молодежь, участники предстоящих V всемирных игр кочевников, члены президентского молодежного кадрового резерва.

В ходе мероприятия было высажено 430 саженцев липы.

В ходе субботника глава государства побеседовал с молодежью

Президент отметил важность формирования культуры экологии и бережного отношения к природе.

– Безусловно, благоустройство и озеленение нашей страны – дело огромной государственной важности. Это не разовая кампания, то есть сегодня вышел, а завтра забыл. Такая работа должна проводиться регулярно. Это общенациональная задача. Мы должны заботиться о нашем общем доме – Казахстане. Никто не будет приезжать в страну, где нет чистоты в качестве гостя или инвестора. Но, прежде всего, это нужно нам, его гражданам, чтобы Казахстан всегда был чистым и красивым. Это должно стать образом жизни. Это вопрос не только нашей столицы или крупных городов, он касается и малых городов, районов, сел. Весь Казахстан должен быть чистым. А это зависит от нас и от молодежи. Я верю в нашу молодежь, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что всем необходимо следовать принципу верховенства закона и порядка, а также призвал к решительной борьбе с вандализмом.

– Мы должны гордиться своей страной. Бережно относиться ко всему, будь это улица, двор или подъезд. Решительно бороться с вандалами. Я уже говорил, что с ними будем поступать жестко и по закону. А то где-то натворят дел, а потом просят прощение. Порядок должен быть в стране. Мы должны соблюдать законы, – заявил Президент.

Глава государства также осмотрел Ботанический сад и выразил благодарность жителям, участвующим в общегородском субботнике и работникам коммунальных предприятий столицы.