Запах гари, стоки и жажда: как живут в одном из микрорайонов Шымкента

Неприятный запах и бытовые отходы давно стали актуальной проблемой для жителей микрорайона Акжар.

Неподалеку расположен мусорный полигон, где и сжигается мусор. Из-за этого люди лишены возможности дышать чистым воздухом, они всерьёз опасаются за своё здоровье. Ситуацию усугубляет и несанкционированный слив канализационных стоков

«Ассенизаторы сливают отходы. Стоит сильный запах, окна открыть невозможно. Каждый год одно и то же», — говорят жители.

Помимо загрязнения воздуха, в микрорайоне остаётся нерешённой проблема питьевой воды. По словам местных жителей, дефицит чистой воды уже много лет серьёзно осложняет их повседневную жизнь

Мухтар Акбердиев, житель г. Шымкента:

«Мы живём на улице Бесшоқы. Ранее жители улицы Дарқоңыр через три колодца самостоятельно провели себе питьевую воду, используя шланги диаметром 15 и 20 миллиметров. Теперь мы просим провести централизованный водопровод и на улицу Бесшоқы».

Все озвученные проблемы жители напрямую донесли до депутатов городского маслихата. Народные избранники выслушали обращения и пообещали заняться их решением. Есть еще одна проблема, которая требует внимания.

Кайрат Имашев, депутат Шымкентского городского маслихата:

«В районе телевышки ранее были выделены земельные участки, на которых позже были построены жилые дома. Сегодня одной из самых острых остаётся проблема узаконивания документов, поскольку территория вокруг телевышки имеет законодательно установленные ограничения. Именно поэтому оформление прав на эти дома требует комплексного подхода. В середине прошлого года мы собрали представителей профильных управлений и провели совещание. Работа в этом направлении продолжается».

Без внимания не осталась и тема качества дорог. Депутаты выслушали предложения и обращения жителей, заверив, что все поднятые вопросы будут взяты на контроль. Конкретные решения планируется рассмотреть на уровне городского акимата